Voetbalwereld knippert met de ogen na dolle eerste helft in Engeland: Wigan scoort liefst 7 (!) keer voor rust

Redactie

14 juli 2020

21u40 0 Buitenlands voetbal Rust tijdens Wigan Athletic - Hull City. Stand: 7-0. Of hoe een dolle eerste helft in The Championship voor ongeloof zorgt in de voetbalwereld.

Hull City speelde drie jaar geleden nog in de Premier League, nu staan The Tigers op een degradatieplaats in de Engelse tweede klasse. Vandaag trok het team naar Wigan, waar de eerste stap richting handhaving gezet moest worden. Maar dat draaide helemaal anders uit.

Na één minuut stond het al 1-0 via Kal Naismith, waarna Kieffer Moore en Kieran Dowell Wigan na het halfuur hélemaal op rozen zetten. Een serieuze tik voor Hull. Tijdens de laatste tien minuten van de eerste helft trilden de netten nog vier keer. Viermaal aan dezelfde kant. De Hull-spelers trokken met een 7-0-achterstand (en met het schaamrood op de wangen) richting kleedkamer.

THESE BOYS CARE!



Latics 7 Hull City 0 at the break!#wafc 🔵⚪️💚 pic.twitter.com/epeTjHIQYo Wigan Athletic(@ LaticsOfficial) link

Uiteindelijk werd het ‘slechts’ 8-0 na die dolle eerste helft. Meteen ook een record voor Wigan. De club scoorde nooit zoveel doelpunten in een wedstrijd.

Nochtans loopt Wigan niet bepaald over van het zelfvertrouwen. De FA Cup-winnaar van 2013 vroeg zo’n twee weken geleden het faillissement aan. De aangestelde curatoren lieten in een mededeling weten dat het doel op korte termijn is Wigan het seizoen te laten uitspelen en een overnemer te vinden die de club wil redden.

😮 - @LaticsOfficial (founded in 1932) have scored 8+ goals in a single league match for the first time in the club's history. #wafc #WIGHUL Gracenote Live(@ GracenoteLive) link