Voetbalwereld in rouw nadat Tsjechisch international overlijdt bij tragisch busongeval

De VIP-minibus van Alanyaspor keerde terug na een 1-1-gelijkspel bij Kayserispor naar de stad. De 370 kilometer lange reis van het Kadir Has Stadion in Kayseri naar Analaya duurt ongeveer zeven uur. Op vijf kilometer van het centrum in Dinek liep het fout op een landweg (Antalya-Alanya). De bus kantelde en zeven voetballers raakten daarbij gewond. Enkel Josef Sural moest in kritieke toestand worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij had verschillende breuken in zijn hoofd en op andere plaatsen in zijn lichaam. De verwondingen werden nog verzorgd en de Tsjech werd op intensieve zorgen geplaatst, maar Sural haalde het niet.

Ik kan het nog steeds niet geloven en wilde dat er iets was dat we konden doen Haydar Yilmaz, ploegmaat van Sural

Hasan Cavusoglu, de voorzitter van de club, beweerde dat de bestuurder van de bus in slaap was gevallen. Ook de tweede chauffeur zou aan het slapen zijn geweest op het moment van het ongeluk. “Volgens informatie die ik van onze hoofdcommissaris heb ontvangen, waren beide bestuurders in slaap gevallen, waardoor het ongeval kon plaatsvinden.” De politie heeft de bestuurder aangehouden en doet verder onderzoek naar de crash.

Ploeggenoot Haydar Yilmaz kon later op de avond nog steeds niet begrijpen wat er zich had afgespeeld. “Ik kan het nog steeds niet geloven en wilde dat er iets was dat we konden doen. De toestand van de andere, gewonde spelers is goed, maar psychologisch gaan ze er slechter aan toe”, zei Yilmaz op het tv-kanaal TRT Spor.

Papiss Cisse, Djalma Campos, Baiano, Welinton, Steven Caulker en Isaac Sackey waren de andere spelers die naar het ziekenhuis werden gebracht. Die laatste houdt er ‘slechts’ een gebroken arm aan over, maar ze zouden allemaal in stabiele toestand verkeren en mochten het ziekenhuis gisterenavond nog verlaten.

Meerdere reacties

Natuurlijk raakte het spijtige nieuws al snel bekend bij de rest van de voetbalwereld. Vooral in Tsjechië sloeg het overlijden van Sural in als een bom. Hij had 20 caps op zijn naam staan. Zijn oude club, Sparta Praag reageerde geshockt op het verlies van hun voormalige aanvaller die de ploeg in januari verliet. “We zijn diep bedroefd door het tragische nieuws van de dood van onze goede vriend en voormalig kapitein, Josef Sural. We willen ons medeleven betuigen aan zijn familie. Sury, we zullen je nooit vergeten. Rust in vrede!”

Arsenal doelman, Petr Cech, speelde samen met Sural bij het nationale elftal. Hij tweette in het Tsjechisch en schreef: “Triest nieuws vernomen vanochtend. Mijn innige deelneming aan de familie en alle geliefden. Rust in vrede.”

Daarnaast tweetten de grote Turkse ploegen, zoals Galatasaray, Fenerbahçe en Beşiktaş de verontwaardiging van zich af. Maar even goed Barcelona en Ajax spraken steun uit.

