Voetballer schopt tegenstander een dubbele beenbreuk. En hoort dan zijn straf: geschorst tot zijn slachtoffer weer fit is Peter Luysterborg

29 maart 2018

06u00 6 Buitenlands Voetbal In de Braziliaanse competitie is deze week een opmerkelijke schorsing aan het adres van een voetballer uitgesproken. Rildo de Andrade Felicissimo, een aanvaller van Vasco da Gama, kreeg te horen dat hij langs de kant moet blijven tot het moment dat zijn slachtoffer weer fit is.

De feiten waren dan ook niet min. Al na twee minuten ging Rildo in de stadsderby tegen Botafogo met gestrekt been vol door op tegenstander Joao Paulo, toen die de bal wilde ontzetten. Een gruwelijke overtreding, met zware gevolgen: Joao Paulo brak zijn scheen- én kuitbeen, we willen u waarschuwen voor de harde beelden (zie hieronder).

Een sportrechtbank in Rio de Janeiro besliste nu dat Rildo geschorst moet blijven toekijken tot zijn slachtoffer weer op het trainingsveld staat. Met één restrictie: de schorsing van Rildo geldt voor maximum 180 dagen, oftewel zes maanden. Niettemin, het blijft een véél zwaardere straf dan de pakweg zes weken die bondsparketten - ook op Belgische velden - voor dergelijk vergrijp in het verleden vorderden. Of het tevens een baanbrekende straf is? Dat zal de toekomst uitwijzen.

Gele kaart

Opvallend: de scheidsrechter bedacht Rildo na zijn brutale overtreding slechts met een gele kaart. Na het bekijken van de schokkende tv-beelden, én omdat de speler zich eerder al twee keer had misdragen op een voetbalveld, besliste de rechtbank om een voorbeeld te stellen door een zware straf uit te spreken. Rildo kan tegen de schorsing nog wel in beroep gaan.