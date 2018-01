Voetballer gebruikt populaire geste om te vieren. Maar daar had hij toch beter twee keer over nagedacht TLB

Paul Pogba en Jesse Lingard zijn bekende fans, maar ook in Saoedi-Arabië kennen ze de 'dab'-viering duidelijk goed. Een voetballer van het plaatselijke Al Nojoom gebruikte de geste recent om te vieren, maar dat komt hem mogelijk duur te staan. De 'dab' is immers verboden in het islamitische land, omdat het gebaar er gelinkt wordt aan de drugswereld.

Het incident deed zich voor tijdens een wedstrijd in de King’s Cup en mogelijk wordt de speler zelfs gerechtelijk vervolgd, zo weet de BBC. De actie was live te zien op tv en de verslaggever had ook meteen door dat het niet echt een slimme actie was. "Nee, nee, nee”, hoorde je hem roepen.

De speler is nog niet officieel aangeklaagd, maar de kans bestaat dat dat binnenkort nog gebeurt. Vorig jaar werd in Saoedi-Arabië nog een zanger gearresteerd nadat hij een video online had gezet waarin hij op het podium aan het 'dabben' was.