Voetbalicoon Shevchenko over coronacrisis: “Doet me terugdenken aan kernramp in Tsjernobyl” MDRW

31 maart 2020

17u16

Bron: Sky Sports 0 Buitenlands voetbal De sportwereld is gestopt met draaien door het coronavirus. Voetbalicoon Andriy Shevchenko, momenteel aan de slag als bondscoach van Oekraïne, krijgt er de kriebels van. Het doet hem terugdenken aan een zwarte pagina uit zijn jeugd.

De 43-jarige Shevchenko zit as we speak in vrijwillige quarantaine in Londen. Duizenden kilometers verwijderd van z’n familie en vrienden in thuisland Oekraïne. Daar stapelen de besmette personen zich stilaan op. Meer dan 500 personen testten positief en dat is vermoedelijk slechts het topje van de ijsberg. De oud-speler van AC milaan en Chelsea moet het allemaal met lede ogen aanzien. In een interview met Sky Sports spreekt hij zich uit over deze netelige situatie.

“Iedereen moet binnen blijven. Dit probleem gaat verder dan enkel jij of ik. Doe het voor de zwakkere mensen in de samenleving die echt gevaar lopen. Ik smeek jullie: luister naar de overheid en blijf binnen. Alleen zo kunnen de dokters en verplegers hun werk doen. Dat zijn namelijk de echte helden”, aldus de Oekraïnse bondscoach.

Ukraine 🇺🇦 is supporting Italy 🇮🇹 in fighting against COVID-19🙏🏼

City Hall of Kyiv ❤️❤️❤️



L’Ucraina 🇺🇦 supporta l’Italia 🇮🇹 nella lotta contro il COVID-19 🙏🏼

City Hall di Kiev ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/DyOJ8La6YI Andriy Shevchenko(@ jksheva7) link

Shevchenko was negen jaar toen de kernreactor in Tsjernobyl het begaf. Met veel doden en menselijk leed als gevolg. De voormalig spits ziet veel parallellen met hoe het er vandaag aan toe gaat. “Ik groeide op in een vergelijkbare situatie. De coronacrisis doet met hieraan terug denken. Iedereen was doodsbang om besmet te raken. Op zulke momenten komt het beste en het slechtste in de mensen naar boven. Hopelijk zit ik ernaast, maar ik vrees dat het ergste nog moet komen.”

Shevchenko is een levende legende in eigen land. Hij verzamelde als international 111 caps en vond daarin 48 keer de weg naar doel. Ongeëvenaarde statistieken in eigen land. De Oekraïnse Premier League ligt daar trouwens al enkele weken stil. In buurland Wit-Rusland daarentegen voetbalt men vrolijk verder.