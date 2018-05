Voetbalcoach zet punt achter carrière wegens hoogbejaarde moeder LPB

24 mei 2018

06u53

Bron: AD 0 Buitenlands Voetbal De Nederlander Henk ten Cate (63) zet een punt achter zijn trainerscarrière. Ten Cate, die sinds 2016 aan de slag is bij Al Jazira, wil meer tijd doorbrengen met zijn hoogbejaarde moeder.

"Zeg nooit nooit, maar zoals ik hier nu zit is dit mijn laatste job in het voetbal geweest", zegt Ten Cate in The National, een krant uit Abu Dhabi. "Ik ga niet eens meer voor de televisie werken. Dit is het. Ik heb 47 jaar in het voetbal gewerkt en dat is veel. Ik denk dat het genoeg is geweest. Mijn moeder leeft nog steeds. Ondanks haar 84-jarige leeftijd is ze nog gezond. De laatste maanden dacht ik: 'Hoeveel tijd zal ik nog met haar hebben?' Zulke gedachten hebben mijn beslissing om te stoppen mee in de hand gewerkt. Het was een moeilijke beslissing, en dat is het nog steeds."

Ten Cate was als trainer ondermeer actief bij Go Ahead Eagles, Heracles, Sparta, Vitesse, NAC en Ajax. Met de Amsterdamse topclub veroverde hij in 2007 de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal. Ten Cate was ook assistent-coach onder Frank Rijkaard bij FC Barcelona, en bij Chelsea onder Avram Grant. Met Al Jazira, de huidige club van Mbark Boussoufa (ex-Anderlecht en AA Gent), werd hij vorig seizoen landskampioen.