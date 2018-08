Voetbal een feest? Niet in de Copa Libertadores: leger ingezet om gemoederen te bedaren bij heetgebakerde fans Redactie

30 augustus 2018

08u18

0

Voetbal een feest? Niet in de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse Champions League. De wedstrijd tussen Santos en Independiente moest vroegtijdig worden gestaakt door rellen op de tribunes. Zelfs het leger moest worden ingezet om de gemoederen te bedaren. De wedstrijd zelf eindigde op 0-0, maar Independiente gaat uiteindelijk naar de kwartfinales. Santos had in de heenwedstrijd immers een speler opgesteld die niet speelgerechtigd was, waardoor de ploeg een 3-0-nederlaag kreeg aangesmeerd.