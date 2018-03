Voetbal, een feest: Argentijn pakt uit met horrortackle in het gezicht van tegenstander (en ook naast het veld gingen poppetjes aan het dansen) YP

26 maart 2018

‘t Was plezant, afgelopen weekend in de Argentijnse tweede klasse. Daar keken Los Andes en Brown mekaar in de ogen en op het halfuur gingen de poppetjes aan het dansen op het veld. Toen de bal in de lucht caprioleerde had Brown-spits Martin Minadevino alleen maar oog voor het leer, waarna hij het op een of andere manier nodig achtte om er met de voet vooruit naartoe te springen. Ook Gustava Turraca van Los Andes ging naar de bal, waarna die dus de volle lading kreeg. Rood, was het terechte verdict – je moet maar eens naar onderstaande foto kijken.

Así le quedo la cara y pecho a Gustavo Turraca luego de la violenta patada de Minadevino. Y aún así el capitán de Los Andes siguió como pudo jugando 👏 pic.twitter.com/r7Z0QvOQnB Rocio Godoy(@ RocioGodoy83) link

En dan had het spel ook al náást het veld op de wagen gezeten. Al na een kwartier voetballen braken er rellen uit in de tribunes en er werd ook om en weer gegooid met flessen en stenen. De politie schoot zelfs met rubber kogels om de boel tot bedaren te brengen. Uiteindelijk werden zowat 100 mensen opgepakt in het tumult.

Los Andes vs. Brown de Adrogue..



24/03/18 🇦🇷 pic.twitter.com/6HzxU3RC0o TheRealCasuals(@ Real_Casuals_66) link

Graves incidentes en #LosAndes- #Brown(A): El partido estuvo suspendido 12 minutos por inconvenientes entre hinchas del Milrayitas. Hay casi 100 detenidos: https://t.co/4hJIlXCzrG pic.twitter.com/1UjnETyV5j TyC Sports(@ TyCSports) link

Toda la vida quiero un capitán así @gustiturraca pic.twitter.com/Ac80ahqzN5 Martín Coppolecchia(@ MartinLVMR) link