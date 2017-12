Vitaly Mutko tijdelijk geen voorzitter van Russische voetbalbond Redactie

Vitaly Mutko. Buitenlands Voetbal De Russische vicepremier Vitaly Mutko zal zes maanden lang geen voorzitter zijn van de Russische voetbalbond RFS. Dat heeft het lokale nieuwsagentschap TASS maandag op basis van bronnen binnen de bond gemeld, en is intussen bevestigd door Mutko. De Rus blijft voorlopig wel aan het hoofd staan van het organisatiecomité van het WK voetbal in Rusland (14 juni - 15 juli 2018).

Mutko is volgens het rapport McLaren één van de verantwoordelijken voor het staatsgeleide dopingsysteem in Rusland tussen 2011 en 2015. Hij werd hiervoor begin deze maand door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) levenslang verbannen van de Olympische Spelen, maar de FIFA hield hem ondanks aanhoudende kritiek vooralsnog buiten schot. Toch nam de druk op de Wereldvoetbalbond toe. Door nu zelf een stap terug te zetten zou Mutko de druk op de FIFA willen verminderen. Alexander Alajew, momenteel secretaris-generaal bij de Russische voetbalbond, zal de taken van Mutko voorlopig overnemen.

Op een persconferentie verklaarde Mutko maandag dat hij gedurende de zes maanden zijn olympische ban zal aanvechten bij het Internationaal Sporttribunaal TAS. "Ik zal mijn functie bij de Russische voetbalbond een halfjaar neerleggen, de tijd die de procedure in beslag neemt", vertelde de Rus. "Ik blijf intussen echter actief als vicepremier. Ook zal ik de organisatie van het WK van volgend jaar blijven superviseren."

De Russische autoriteiten, met Mutko voorop, hebben de beschuldigingen uit het rapport McLaren altijd met klem verworpen. "Ik sta paraat om naar elke rechtbank en elke disciplinaire commissie te trekken om uit te roepen dat er in Rusland nooit ofte nimmer een doofpotoperatie rond doping heeft plaatsgevonden", liet Mutko begin december nog optekenen in de marge van de loting voor het WK in Moskou.