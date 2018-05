Vital Borkelmans co-bondscoach van Jordanië dankzij Marc Wilmots: 'Brommerke' in het spoor van deze tien andere Belgen Redactie

08 mei 2018

11u03 0

Vital Borkelmans gaat opnieuw aan de slag als trainer. Hij wordt co-bondscoach van Jordanië, zo meldt 'Het Nieuwsblad'. Borkelmans (54) bleef na het EK 2016 ontgoocheld achter, toen hij ontslagen werd als assistent-trainer van de Rode Duivels en Marc Wilmots hem vervolgens niet meepakte naar Ivoorkust. Naast het sportieve luik zal Borkelmans zich ook ontfermen over het (re)organiseren van de technische staf in Jordanië, het nummer 117 op de FIFA-ranking waar Jamal Abu-Abed hoofdcoach blijft.

Blijkt dat Wilmots zijn gewezen collega toch nog een vriendendienst bewees, want het was dankzij het gewezen 'Kampfschwein' dat Jordanië interesse betuigde in Borkelmans. "Ik kwam op het spoor van Borkelmans na een gesprek met Marc Wilmots”, zegt Belhassan Malouche, de Tunesische technisch directeur van de Jordaanse voetbalbond. "Mijn goede vriend Marc beval me Vital aan." Borkelmans trekt op 15 mei een eerste keer naar Jordanië voor twee weken, periode waarin ze tegen Cyprus en China spelen.

Borkelmans is lang niet de enige Belg doe bondscoach wordt in het buitenland. Ook onderstaande trainers trokken de wereld in en werden bondscoach van de meest exotische landen.

1. René Taelman: bondscoach Burkina Faso 2000-2001 en Benin 2001-2003

René Taelman is een Brusselaar die in de vier uithoeken van Afrika gewerkt heeft. Van Marokko langs Egypte, via Benin tot Congo. Bondscoach was Taelman Burkina Faso en Benin. In 2000 bereikte hij de Africa Cup met Burkina, maar werd toen al in de groepsfase uitgeschakeld.

2. Jean Thissen: b ondscoach Gabon 1992-1994 en Togo 2009

Jean Thissen coachte in zijn carrière de nationale ploegen van Gabon en Togo, maar dat werd geen geweldig succes. In oktober van 2009 werd hij al na zes maanden aan de kant geschoven door de Togolese voetbalbond.

3. Henri Depireux: b ondscoach Kameroen 1996-1997 en DR Congo 2006-2007

Henri Depireux was in Kameroen de voorloper van Hugo Broos, tussen 96 en 97 had hij de Ontembare Leeuwen onder zijn hoede. Tien jaar later zat hij ook nog één jaar op de bank als bondscoach van Congo.

4. Georges Leekens: b ondscoach Algerije 2003-2004 en 2016-2017, Tunesië 2014-2015 en Hongarije 2017 - ...

Leekens plaatste zich zowel met Algerije als met Tunesië voor de Africa Cup. Met Algerije raakte hij in 2017 niet voorbij de poulefase. Dan deed hij het beter met Tunesië. In 2015 sneuvelde hij toen in de kwartfinale tegen Equatoriaal Guinea. Op dit moment is Leekens aan de slag als bondscoach van Hongarije.

5. Tom Saintfiet: b ondscoach Namibië 2008-2010, Zimbabwe 2010-2011, Ethiopië 2011-2012, Malawi 2013-2014, Togo 2015-2016, Bangladesh 2016, Trinidad & Tobago 2016-2017 en M alta 2017-2018

Jobhopper bij uitstek onder de Belgische trainers die het als bondscoach in het buitenland proberen. Zo was globetrotter Saintfiet al op vier verschillende continenten aan de slag als bondscoach. Meest recent in Europa, als trainer van de Maltese nationale ploeg.

6. Paul Put: b ondscoach Gambia 2008-2011 en Burkina Faso 2012-2015

Voor Hugo Broos was Paul Put de meest succesvolle Belgische bondscoach in het buitenland. Op de Africa Cup van 2013 schopte Put het als coach van Burkina Faso tot de finale, daarin bleek Nigeria evenwel een maatje te groot.

7. Eric Gerets: b ondscoach Marokko 2010-2012

Eric Gerets was twee jaar aan de slag als bondscoach van Marokko. In 2012 begonnen zij als outsider aan de Africa Cup in Gabon en Equatoriaal Guinea. Gerets ging er met de Marokkanen evenwel uit in de groepsfase, dat teleurstellende resultaat leidde uiteindelijk tot zijn ontslag.

8. Hugo Broos: b ondscoach Kameroen 2016-2017

From zero to Hero. Hugo Broos leek helemaal afgeserveerd toen hij op 18 februari 2018 werd aangesteld als bondscoach van Kameroen. Broos leidde Kameroen op de Africa Cup van 2017 naar de finale en versloeg daarin Egypte. Broos bezorgde Kameroen zo de vijfde Africa Cup uit de geschiedenis.

9. Ronny Van Geneugden: b ondscoach Malawi 2017 - ...

Ronny Van Geneugden heeft de moeilijke taak om Malawi te plaatsen voor de Africa Cup van volgend jaar in Kameroen. De kwalificatiecampagne begon alvast goed met een 1-0 overwinning tegen de Comoren.

10. Marc Wilmots: b ondscoach Ivoorkust 2017

Geen succesvolle passage voor Wilmots als bondscoach van Ivoorkust. Hij slaagde er niet in om de Ivorianen naar het WK in Rusland te leiden en werd prompt bedankt voor bewezen diensten.