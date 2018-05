Vincent Kompany legt de kunst van het verdedigen op Messi, 'Ibra' en Suarez uit: "Dat deed ik al toen ik nog een kind was" Mike De Beck

17 mei 2018

07u00

Vincent Kompany draait ondertussen al een tijdje mee op het hoogste niveau en loopt op de grasmat dan ook heel wat sterren tegen het lijf. Spitsen van wereldklasse zelfs die de centrale verdediger moet weten af te stoppen. In het boek FOOTBALL 2.0 doet de Rode Duivel uit de doeken hoe hij onder meer Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic en Luis Suarez afstopt.

Ook verdedigen is een kunst. Vraag dat maar aan Vincent Kompany. Ondertussen toch al tien seizoenen aan het werk in de Premier League. In het boek FOOTBALL 2.0 vertelt onze landgenoot hoe hij de offensieve weelde bij de tegenpartij tracht aan banden te leggen. "Ik hou van verdedigen en ik ben er door gepassioneerd. Ik haat het als ik in een een-tegen-eensituatie geklopt word. Zelfs op training. De meeste van mijn blessures op training heb ik daardoor opgelopen. Omdat ik niet verslagen wil worden."

Ook niet tegen de grootste actieve aanvallers van het moment. Zoals ene Lionel Messi. In de 3-1-zege van City tegen Barcelona in de groepsfase van de Champions League snoepte 'Vince The Prince' in een netelige situatie toch de bal af van de Argentijn. "Dat is de moeilijkste situatie. Hij komt op volle snelheid op je af. Je zit vast en je weet dat als hij je passeert, hij verdwenen is. In zo'n situatie moet je nemen wat je nodig hebt. Al is het wel moeilijk om dat aan te leren. Je steekt je been uit op het juiste moment en dat deed ik al toen ik nog een kind was."

Grotendeels aangeboren dus, dat verdedigen. Al geeft Vincent Kompany ook mee hoe hij zich prepareert op al dat aanvallend geweld. "Het spel evolueert enorm op het gebied van video-analyse. Dus virtueel hebben we zowat alles te onzer beschikking. Ik zal een 15 minuten lange video bekijken over de tegenstander en ik focus me dan op wat de spelers gewend zijn om te doen."

Naast Messi stond Kompany uiteraard ook tegenover andere grootheden. Zoals Luis Suarez bijvoorbeeld. Toen die nog bij Liverpool grote sier maakte. Een van de lastigste tegenstanders waar 'Vince The Prince' tegenover stond, volgens onze landgenoot. "Tegen Suarez spelen is altijd al een interessante strijd geweest voor mij. Ik heb veel van die 'battles' gehouden en ik heb ook geleden in sommige duels. Spelers als Suarez gaan zo ver als ze kunnen. Natuurlijk is hij technisch begaafd, heeft hij een neus voor doelpunten en beschikt hij over kracht die mensen zelfs niet kennen, maar hij speelt elke wedstrijd op het randje. Als je aan de bal bent en naar je eigen doel gedraaid staat, zoekt hij altijd naar je blinde hoek en het is moeilijk om te draaien als je weet waar hij is. Je kan letterlijk in zijn ogen zien dat hij wacht op het moment dat je de aandacht verliest, om daar dan gebruik van te maken."

Ook Zlatan Ibrahimovic passeerde de revue. "Als je speelt tegen Zlatan, dan weet je dat er iets gaat gebeuren. Je moet extreem voorzichtig zijn, want het kan lijken dat hij niet in de wedstrijd zit en dan is hij diegene die scoort."

Straks op het WK in Rusland moet de kapitein van de Rode Duivels opnieuw het beste van zichzelf geven. Misschien komt hij in de confrontatie tegen Engeland wel Marcus Rashford tegen. "Dat soort spelers zijn de moeilijkste om tegen te spelen als je verdediging hoog staat en speelt tegen extreem snelle spelers. Martial en Rashford (beiden Manchester United red.) behoren zeker tot die categorie."

"Niemand heeft genoeg snelheid om iemand zoals Rashford in te halen wanneer die een voorsprong heeft, dus het gaat erom dat je moet anticiperen op wat er zou kunnen gebeuren." Toch heeft Kompany al een oplossing bedacht. "Je weet dat hij op zoek gaat naar de versnelling in je rug. Dus met een beetje ervaring kan je hem fysiek blokkeren - zodat hij niet kan draaien - of je zorgt ervoor dat je genoeg steun hebt voordat je ingrijpt. Alles is een uitdaging, toch?" Tot zover de tips and tricks van 'Vince the Prince'.