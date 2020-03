Vijf penalty’s gestopt in één match, doelman van vierdeklasser FC Saarbrücken ontpopt zich tot dé held in Duits bekersprookje LRE

04 maart 2020

14u53

Bron: De Telegraaf 0 Buitenlands Voetbal Vierdeklasser FC Saarbrücken schrijft geschiedenis in Duitsland. Gisteravond bereikte de club de halve finale in de Duitse beker na winst tegen Fortuna Düsseldorf. Vooral doelman Daniel Batz speelde een belangrijke rol. Vijf penalty’s pakte hij. Een historische prestatie.

1-1, dat was de stand na 120 minuten spelen. Al een hele prestatie voor 1. FC Saarbrücken tegen Bundesliga club-Fortuna Düsseldorf. Het spektakel moest dan nog beginnen. In de strafschoppenserie wist doelman Daniel Batz vier van de tien penalty’s uit zijn netten te houden. Tijdens de wedstrijd zelf stopte hij er ook al eentje. Uiteindelijk werd het 7-6. Batz werd de held van de avond en dat terwijl, zover zijn trainer Lukas Kwasniok zich kan herinneren, de doelman nog nooit eerder een penalty wist te stoppen.

Zelf blijft de doelman er heel rustig onder. “Ik heb gewoon alles geprobeerd om alle ballen tegen te houden die op mij afkwamen. En dat is kennelijk erg goed gelukt”, vertelt een nuchtere Batz aan Sky Sports. Toch beseft hij ook hoe uniek deze prestatie is. “Ik heb er geen woorden meer voor. Bij de beste vier in Duitsland als eerste vierdeklasser. Ik kan mij niet meteen een betere wedstrijd herinneren.”

Trainer Kwasniok was, net als de 68.000 aanwezige fans, na de stunt van zijn ploeg meer dan euforisch. “Dit scenario was overduidelijk voorbestemd. We gaan nu zoveel drinken, dat we morgen niet weten welke dag het is.” Het seizoen van 1. FC Saarbrücken is nu al geslaagd. De supporters kunnen zich klaarmaken voor een topaffiche in de halve finale. Bayern München is al geplaatst voor de halve finales en vandaag komen daar nog de winnaars van Bayer Leverkusen - Union Berlin en Eintracht Frankfurt - Werder Bremen bij.

Bekijk hier de saves van doelman Batz: