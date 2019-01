Vier ‘Belgische’ spelers en de Noord-Koreaanse Luis Suárez: wat je moet weten over de Azië Cup Redactie

05 januari 2019

08u00

Bron: AD.nl/Eigen berichtgeving 0 Buitenlands Voetbal Deze namiddag (17.00 uur) begint de zeventiende editie van de Azië Cup met het openingsduel tussen gastland Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein. Een toernooi met weinig bekende spelers, maar toch een toernooi met een aantal interessante aspecten. In deze vooruitblik nemen we de 24 deelnemende landen onder de loep.

De Azië Cup begint dus straks, de finale is op vrijdag 1 februari. Er zijn acht stadions in de Verenigde Arabische Emiraten waarin gespeeld gaat worden: drie in Abu Dhabi, twee in Dubai, twee in Al Ain en één in Sharjah. Bij de afgelopen vier edities van het toernooi deden er altijd 16 landen mee, nu zijn dat er voor het eerst 24. Daarvan gaan er liefst 16 door naar de achtste finales: de bovenste twee landen uit iedere poule en de vier beste nummers drie.

Poule A

In poule A is gastland Verenigde Arabische Emiraten de favoriet voor de groepswinst, want zij nemen het in de poulefase op tegen voetbaldwergen Bahrein, Thailand en India. Bij het gastland ontbreekt sterspeler en smaakmaker Omar Abdulrahman nadat hij in oktober zijn kruisband scheurde, maar zijn broers Amer en Mohamed zijn wel van de partij. Verder beschikt het gastland met aanvallers Ali Mabkhout (46 goals in 73 interlands), Ahmed Khalil (46 goals in 99 interlands) en Ismail Matar (42 goals in 123 interlands) over veel snelheid, doelgerichtheid en ervaring. Van de 92 spelers in deze poule spelen er liefst 88 bij een club in hun eigen land. Chanathip Songkrasin (Thailand), Sayed Baqer, Sayed Dhiya Saeed en Abdulla Yusuf Helal (allen Bahrein) zijn de vier uitzonderingen, maar deze namen mag u snel weer vergeten. Bij India is aanvoerder Sunil Chhetri, goed voor 65 goals in 104 interlands, nog wel een speler om in de gaten te houden.

Poule B

In poule B begint Australië het toernooi als titelverdediger. De Socceroos maakten in 2006 de overstap van Oceanië naar Azië, op zoek naar iets meer tegenstand dan tegen landen als Tonga, Tuvalu en Tahiti. Vier jaar geleden resulteerde dit in de winst van de Azië Cup op eigen bodem, nadat in 2011 nog van Japan werd verloren in de finale.

Bij het Australië van bondscoach Graham Arnold (ex-Roda en NAC) zijn Mathew Ryan (Brighton), Danny Vukovic (Racing Genk) Tom Rogic (Celtic) en Massimo Luongo (QPR) de bekendste namen. Aaron Mooy ontbreekt vanwege een knieblessure, terwijl all-time topscorer Tim Cahill (50 goals in 108 interlands) in november stopte als international. Australië speelt in poule B tegen Jordanië, Palestina en Syrië.

Poule C

Zuid-Korea is een van de beste voetballanden in Azië, maar won de Azië Cup gek genoeg alleen in 1956 en 1960. Nu moet Heung-min Son na het winnen van de Asian Games (waardoor Son zijn dienstplicht ontliep) in augustus/september ook gaan zorgen voor Koreaans succes op de Azië Cup. De aanvaller van Tottenham Hotspur reist wel pas na de topper tegen Manchester United op 13 januari af naar Dubai. Hij mist daardoor de groepsduels met de Filipijnen en Kirgizstan.

De coach van Zuid-Korea is de Portugees Paulo Bento, die in augustus een contract tekende tot en met het WK 2022 in Qatar. Zuid-Korea neemt het in de poulefase op tegen de Filipijnen (gecoacht door Sven-Göran Eriksson), China (gecoacht door Marcello Lippi én met Chris Van Puyvelde als technisch directeur) en Kirgizië. Voor de Filipijnen en Kirgizië is het de eerste deelname aan de Azië Cup, waar deze maand voor het eerst 24 in plaats van 16 landen aan meedoen. Let bij de Filipijnen vooral op de broers Phil en James Younghusband. De in Engeland geboren broers speelden allebei al meer dan 100 interlands voor hun moederland, waar ze een soort halfgoden zijn geworden.

Poule D

Iran plaatste zich voor de afgelopen wereldkampioenschappen in Brazilië (2014) en Rusland (2018) en is op de Azië Cup een favoriet voor de eindzege. Alireza Jahanbakhsh maakte afgelopen zomer voor 19 miljoen euro de overstap van AZ naar Brighton & Hove Albion en moet zijn land, onder leiding van bondscoach Carlos Queiroz, naar de vierde toernooiwinst in de geschiedenis brengen. Iran won de Azië Cup tussen 1968 en 1976 drie keer op rij.

Toch zijn er ook zorgen om Jahanbakhsh. De 25-jarige Iraniër speelde sinds 3 november geen enkele wedstrijd meer in de Premier League door een hamstringblessure. “Hij zal de eerste wedstrijd tegen Jemen (7 januari) waarschijnlijk missen, maar onze medische staf is ervan overtuigd dat hij tijdig hersteld is. Alireza krijgt van ons alle gelegenheid zijn fitheid te bewijzen”, zei de Portugese bondscoach eerder. Nog van de partij bij Iran: Eupen-speler Morteza Pouraliganji.

Plaatsing voor de volgende ronde moet in een poule met Irak, Vietnam en Jemen geen probleem zijn voor Iran, waar Reza Ghoochannejhad niet meer van de partij is. De voormalig speler van onder meer STVV en Standard stopte na het WK 2018 als international.

Poule E

Hoewel Saoedi-Arabië als de favoriet wordt beschouwd in poule E van de Azië Cup, gaat daar toch ook speciale aandacht naar de Noord-Koreaanse Luis Suárez: Han Kwang-song. Want inderdaad, zo werd de 20-jarige spits van Perugia al genoemd in Italiaanse media. De Noord-Koreaan stond in de belangstelling van Juventus, Arsenal, Tottenham Hotspur en Liverpool, maar wordt momenteel door Cagliari verhuurd aan Perugia.

Bij Perugia maakte hij vorig seizoen in de Serie B indruk met zeven goals in de eerste seizoenshelft waarna Cagliari hem terughaalde en hem een kans bood in de Serie A. Daar moest Han Kwang-song het vooral doen met invalbeurten en dus verhuurde Cagliari hem dit seizoen wederom aan Perugia, waar hij door een blessure vooralsnog niet verder kwam dan vijf wedstrijden. Nu moet hij Noord-Korea in elk geval naar een plek in de achtste finales leiden in een groep met ook nog Qatar en Libanon.

Poule F

Met vier gewonnen finales (1992, 2000, 2004 en 2011) is Japan de recordhouder in de Azië Cup. Bij de Japanners spelen bekende namen zoals Maya Yoshida (Southampton) en Yutu Nagatomo (Galatasaray). De grote sterren Keisuke Honda, Shinji Kagawa en Shinji Okazaki hebben inmiddels plaatsgemaakt voor nieuw talent, maar Japan behoort desondanks weer tot de favorieten voor de eindzege.

Daarnaast zitten er twee Jupiler Pro League-spelers in de selectie van Japan: middenvelder Wataru Endo en verdediger Takehiro Tomiyasu (beiden STVV). De Japanners, onder leiding van bondscoach Hajime Moriyasu, nemen het in de groep op tegen Oezbekistan, Turkmenistan en Oman.

‘Belgische’ spelers op Azië Cup:

• Danny Vukovic (Racing Genk - Australië)

• Morteza Pouraliganji (Eupen - Iran)

• Wataru Endo (STVV - Japan)

• Takehiro Tomiyasu (STVV - Japan)