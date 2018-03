Videoref zorgt voor opschudding in FA Cup: Tottenham krijgt strafschop, maar die wordt na slechte aanloop afgekeurd Mike De Beck

28 februari 2018

22u42 20 Buitenlands Voetbal In de Premier League is het nog even wachten op de intrede van de videoref, maar in de FA Cup beschikken de scheidsrechters wel al over het technisch hulpmiddel. En daar maakte Paul Tierney vanavond gretig gebruik van. De ref kende na hulp van de VAR (Video Assistance Referee) een strafschop toe waarna hij de penalty van Son uiteindelijk afkeurde. Tottenham haalde het, met invaller Dembélé, uiteindelijk na een overtuigende tweede helft makkelijk van Rochdale: 6-1.

Veel om over na te kaarten in de replay tussen Tottenham en Rochdale. De Spurs (zonder Belgen vanavond, Vertonghen en Alderweireld zijn geblesseerd en Dembélé zat op de bank) kwamen op het veld van Rochdale niet verder dan een 2-2-gelijkspel. In de replay eiste de scheidsrechter vooral een hoofdrol op. Lamela schoot Tottenham al vroeg op voorsprong, maar na de hulp van de videoref werd de treffer dan toch afgekeurd. Een voorafgaande duwfout, klonk het. Son trapte niet veel later de 1-0 dan toch binnen.

Hét moment van de wedstrijd situeerde zich echter rond het halfuur. Tottenham kreeg eerst een vrije trap, maar na een nieuwe ingreep van de videoref werd het een strafschop. Son stond klaar om zijn tweede van de avond binnen te prikken. Dat deed hij ook, al gebeurde dat niet conform met de regels. De Zuid-Koreaan stopte zijn aanloop waarop heel wat spelers al de zestien in liepen. Scheidsrechter Tierney keurde de elfmeter dan ook af en gaf Son geen herkansing. Sterker nog: een minuut later schoof Stephen Humphrys de 1-1 voorbij doelman Vorm. Tottenham kwam nog goed weg wanneer Andrew Cannon het leer tegen de paal plaatste. De Spurs hebben zo aan de rust nog wel wat werk om zich te plaatsen voor de kwartfinale van de FA Cup.

Sneeuw dwarrelt neer op grasmat

Na de koffie werd de klus tussen de sneeuwvlokken door al vrij snel geklaard. De teams stonden nog maar net op het veld wanneer Llorente het leer fraai over doelman Lillis stifte. Het begin van een mooie reeks voor de Spaanse spits. Llorente legde er nog twee in het mandje na knap voorbereidend werk van Lucas Moura en Son. Met de zekerheid op kwalificatie mocht Moussa Dembélé in de 62ste minuut nog invallen voor Harry Winks. De Rode Duivel zag hoe Son en Walker-Peters de score nog aandikten tot 6-1. Opdracht volbracht dus voor de Spurs.

