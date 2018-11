VIDEO. Zuid-Koreaanse voetbalvedette breekt nek na afschuwelijke val GVS

30 november 2018

06u52 0 Buitenlands Voetbal Beangstigende beelden in de K League 1, de hoogste afdeling van het Zuid-Koreaanse voetbal. Middenmotor Gwangju FC verloor bij Daejeon Citizen met het kleinste verschil, maar achteraf werd slechts over één incident nagekaart: de akelige val en bijhorende nekbreuk van sterspeler Lee Seung-mo.

De twintigjarige speler van Gwangju FC maakte na een luchtduel een schrikwekkende salto. Daardoor smakte Seung-mo met het hoofd naar beneden ongenadig hard tegen de grasmat. De scheidsrechter, zijn ploegmakkers én de medische staf merkten meteen de ernst van de val, waarna de spits met grote haast naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar bleek dat hij drie nekwervels had gebroken, een operatie volgde meteen.

De vedette die onlangs de Asian Games U23 won en samen met Tottenham-speler Son Heung-min tot de grote sterren van Zuid-Korea wordt gerekend, wacht een revalidatie van drie maanden. Dokters stellen dat hij van geluk mag spreken dat hij geen blijvende schade opliep. Hij hield er trouwens ook nog een minder erge gebroken vinger aan over.

Seung-mo zelf herinnert zich niets meer van het incident. “Hij weet er niets van. Hij kan zich enkel voor de geest halen dat hij met het hoofd naar de bal ging. Vervolgens ging het licht uit en weet hij niets meer tot hij in het ziekenhuis wakker werd. Daar klaagde hij over hevige pijn in de nek en de rug, waarna een CT-scan de ernstige blessure aan het licht bracht.” De aanvaller moet nog enkele weken in het hospitaal verblijven.

Opgelet: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

😱😧Tremenda lesión en el fútbol asiático😧😱

El jugador Lee Seung-mo, del Gwangju FC de Korea, cayó sobre su propia nuca y sufrió fractura de 3 vértebras, un dedo y perdida de memoria. pic.twitter.com/sEP9VaJBYu Carlos Alberto Navarro(@ tutigrilloperu) link