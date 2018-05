VIDEO: Zlatan deelt klappen uit en gaat dan zelf tegen de vlakte, gelukkig doet Amerikaanse VAR zijn werk DMM

22 mei 2018

07u11

Zlatan Ibrahimovic heeft zich in negatieve zin laten opmerken in de Major League Soccer. De 36-jarige Zweed werd bij Los Angeles Galaxy uitgesloten nadat hij een speler van tegenstander Montreal Impact een klap op het achterhoofd gaf.

De Canadese verdediger Michael Petrasso moest het in de 41ste minuut ontgelden nadat hij - al dan niet opzettelijk - op de voet van de voormalige sterspeler van Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG en Manchester United was gaan staan. Na het incident gingen beide spelers theatraal en mooi synchroon tegen de vlakte. Er was geen bal in de buurt en het gebeuren was dan ook aan de aandacht van de scheidsrechter ontsnapt. Na het raadplegen van de VAR gaf die Petrasso geel en Ibrahimovic rood. Ibrahimovic is nu minstens één wedstrijd geschorst. De Amerikaanse geschillencommissie kan die sanctie nog verzwaren.

Ondanks de numerieke minderheid won Galaxy, dat zijn vorige vier wedstrijden verloren had, de partij met 0-1. Ola Kamara scoorde een kwartier voor tijd. De Californische club is nu zevende in de Western Conference. Impact, de ex-club van Rode Duivel Laurent Ciman, verloor zes van zijn zeven laatste wedstrijden en is tiende en voorlaatste in de Eastern Conference.

