VIDEO. Wild gesticulerende Maradona ziet sprookje van zijn team vanop tribunes ten einde komen, waarna de stoppen helemaal doorslaan YP

03 december 2018

09u16

Bron: AS, Belga 1 Buitenlands Voetbal Dorados de Sinaloa, het team dat getraind wordt door Diego Maradona, is er niet in geslaagd de eerste fase in de Mexicaanse tweede klasse te winnen. De winnaars van de eerste en de tweede fase van het kampioenschap in de Mexicaanse tweede klasse nemen het op het einde van het seizoen tegen elkaar op, met als inzet promotie naar de eerste divisie. Na afloop van de wedstrijd gisteren viseerden fans van tegenstander Atlético San Luis de Argentijnse oefenmeester, waarna diens stoppen nog maar een keer doorsloegen.

‘t Had een stunt van formaat geweest, mocht Maradona erin geslaagd zijn zijn team naar eerste klasse te loodsen. Toen hij overnam bij Dorados stond het team troosteloos dertiende (op vijftien ploegen), maar ‘Pluisje’ loodste zijn team alsnog naar een zevende plaats. Die geeft recht op deelname aan de Apertura Ascenso MX, de eerste fase van het kampioenschap in de Mexicaanse tweede klasse, en daarin ging het sprookje aanvankelijk onverminderd voort. Onder meer Juarez, de leider na de reguliere competitie, werd eruit geknikkerd, waarna in de finale tegen Atlético San Luis de grote climax moest volgen. Pakte dat even verkeerd uit...

Net zoals in de vorige rondes in de play-offs voor het kampioenschap moest er een heen- en terugwedstrijd worden afgewerkt. Dorados won de heenmatch donderdag nog met 1-0, maar het team van Maradona verloor de terugmatch na verlengingen gisteren met 4-2. Zuur, heel zuur zelfs als je weet dat er tot tweemaal toe een voorsprong werd weggegeven. Maradona zag het vanop de tribunes met lede ogen aan. Hij had in de heenronde immers “spelers en staffleden van de tegenstander uitgescholden”, dus kreeg hij een schorsing opgelegd.

Het leedvermaak van de rivaliserende fans kon dus amper nog groter zijn en dat zorgde ervoor dat de stoppen na afloop tot tweemaal toe helemaal doorsloegen bij de Argentijnse wereldkampioen van 1986. Hieronder het beeldmateriaal:

