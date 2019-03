VIDEO. Wayne Rooney scoort eerste hattrick in MLS Redactie

17 maart 2019

08u53

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Wayne Rooney heeft gisteren zijn eerste hattrick gemaakt in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS). De 33-jarige Engelsman scoorde de eerste drie doelpunten van DC United in de thuiswedstrijd tegen Real Salt Lake.

Rooney opende de score in de 34ste minuut met een strafschop. Zeven minuten later maakte de ex-spits van Manchester United er na slecht uitverdedigen bij de bezoekers 2-0 van met een subtiel lobje. In de 65e minuut gleed Rooney zijn derde binnen na een mooie collectieve aanval. Lucas Rodriguez (76.) en Ulises Segura (80.) zetten vervolgens de forfaitscore op het bord.

Real Salt Lake beëindigde de match met negen na twee gele kaarten voor Jefferson Savarino (45.+3) en Marcelo Silva (67.). Dankzij de overwinning is DC United met 7 op 9 leider in de Eastern Conference.

"De eerste goal en de eerste rode kaart hebben alles veranderd. We verwachtten een moeilijke wedstrijd, maar uiteindelijk ging het nog vlot", reageerde Rooney, die sinds juli 2018 in de MLS voetbalt. Vorig seizoen maakte hij twaalf goals in twintig matchen. "Het is altijd prettig drie keer te scoren, maar ik ben vooral blij voor de ploeg. Het is nu de derde opeenvolgende match dat we geen tegentreffer slikken. Onze verdediging staat er.”

First hat trick in MLS: ✅@WayneRooney was on another level. pic.twitter.com/7BgldTB7lM Major League Soccer(@ MLS) link

FINAL! Hattrick by @WayneRooney & goals by @LuquiiRodriguez & @USeguraCR ⚽And of course a another shut out by @BillHamid28 #DCU pic.twitter.com/LNaslIHLDl D.C. United(@ dcunited) link