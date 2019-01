VIDEO. Vermaelen en Barcelona kunnen pas na sterke invalbeurt Messi afrekenen met Leganes Redactie

20 januari 2019

22u40 0 Barcelona BAR BAR 3 einde 1 LEG LEG CD Leganés Buitenlands Voetbal Barcelona heeft zich in Camp Nou niet laten verrassen door Leganes: 3-1. De ingevallen Lionel Messi loodste de Blaugrana naar de zege. Thomas Vermaelen maakte daarnaast de negentig minuten vol. ‘t Zal hem deugd doen.

Ousmane Dembélé was ruim een uur de beste man bij Barcelona. De Franse aanvaller dartelde over het veld en opende na een half uur de score uit een ragfijne aanval. Hij moest echter in de 69ste minuut het veld geblesseerd verlaten.

Lionel Messi begon op de bank. De sterspeler van Barça kreeg rust. Hij moest dertig minuten voor affluiten alsnog het terrein op, omdat Leganés door een treffer van Martin Braithwaite op gelijke hoogte was gekomen. Mede dankzij Messi nam de thuisploeg opnieuw een voorsprong. Doelman Iván Cuellar kon een schot van de Argentijn nog uit de kruising houden, maar in de rebound sloeg Luis Suárez toe (2-1). In de extra tijd tekende Messi zelf nog voor de 3-1.

