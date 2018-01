VIDEO: Twente-coach maakt fiere leider PSV met de grond gelijk: "Dit is schijtbakkenvoetbal, het is niet om aan te gluren" LPB

27 januari 2018

22u53

Bron: anp 8 Buitenlands Voetbal Twente-coach Gertjan Verbeek heeft vanavond een straffe uitspraak gedaan over de tegenstander. Verbeek had met zijn team net met 0-2 verloren van PSV, de fiere leider in Nederland. "Dit is schijtbakkenvoetbal, het is niet om aan te gluren", fulmineerde Verbeek voor de camera van FOX Sports. "Ze speelden hartstikke laf."

FC Twente bracht PSV in de tweede helft aan het wankelen, maar wist de kansen niet af te maken. De club uit Eindhoven was al vroeg in de wedstrijd op voorsprong gekomen via Lozano en zag Arias na een rake counter de score in de slotminuut verdubbelen. Tot frustratie van Verbeek.

"Vanaf de eerste minuut speelden ze met Schwaab en Isimat achter de middenlijn, die durfden nooit in te dribbelen", begon Verbeek zijn tirade. "Ze bleven de bal maar achterin rondspelen. Waarom zouden wij dan veel energie steken in het druk zetten? Dat willen zij graag. Maar zij zijn de kampioen, wij staan bijna onderaan. PSV speelt schijtbakkenvoetbal, ik zie veel liever Ajax of AZ spelen. Daar mag wel wat meer kritiek op komen. Maar ja, zij gaan wel weer lachend de bus in."

Door zijn overwinning loopt PSV tot acht punten uit op eerste achtervolger Ajax. De Amsterdammers moeten morgenmiddag (12u30) aan de bak op het veld van FC Utrecht.

