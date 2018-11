VIDEO. Thorgan Hazard met knappe goal én assist opnieuw van goudwaarde voor Gladbach XC

25 november 2018

19u55

Bron: Belga 0 Borussia Mönchengladbach MÖN MÖN 4 einde 1 H96 H96 Hannover 96 Buitenlands Voetbal Borussia Mönchengladbach heeft in eigen huis de scalp gepakt van staartploeg Hannover: 4-1. De bezoekers kwamen reeds na twintig seconden op voorsprong, maar nadien zette de thuisploeg orde op zaken. Met dank aan Thorgan Hazard, die uitpakte met een knappe goal en een assist.

Na een vroeg doelpunt van Hannover-aanvaller Bobby Wood (1.) zette Thorgan Hazard (7.) de bordjes gelijk met een perfecte plaatstbal in de verste hoek. Mönchengladbach kon met een voorsprong de rust in gaan dankzij een doelpunt van Michael Lang (44.).

In de tweede helft bediende Hazard zijn ploegmaat Lars Stindl na een knappe actie op de linkerflank. De Duitser nam die voorzet op de slof, waarop het 3-1 stond. De ingevallen Denis Zakaria zette in de 77ste minuut nog de eindcijfers op het bord.

Thorgan Hazard en co moeten in de stand enkel het Dortmund van Axel Witsel voor zich dulden. Mönchengladbach heeft 26 punten, Dortmund heeft er 30.

Jordan Lukaku mocht in de topper van de 13de speeldag van de Italiaanse Serie A tegen AC Milaan in de 65ste minuut invallen voor Sergej Milinkovic-Savic. Er was op dat moment nog niet gescoord. In de 78ste minuut week het schot van Franck Kessie af op Lazio-verdediger Wallace en vond het zo de netten. Ver in de blessuretijd wist Joaquin Correa (90. +4) nog een puntje te redden voor de thuisploeg. Milan (5de met 22 punten) laat zo de kans liggen om over Lazio (5de met 23 punten) te klimmen. Juventus is nog steeds de onbetwiste leider van de Serie A met 37 punten.

