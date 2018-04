VIDEO: Tekent Cavani hier voor de misser van het jaar? XC

06 april 2018

22u52 0 Buitenlands Voetbal Ook wereldspitsen kunnen niet te missen kansen vakkundig de nek omwringen. Kijk maar naar Edinson Cavani. De aanvaller van PSG hoefde tegen Saint-Etienne de 1-1 gewoonweg tegen de touwen te duwen, maar de Uruguayaan miste onbegrijpelijk.

De strafste misser van het jaar?! 😱@ECavaniOfficial#ASSEPSG 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/LCiJdCaDU9 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Winst op bezoek bij Saint-Etienne en puntenverlies van eerste achtervolger Monaco zou PSG dit weekend een nieuwe landstitel opgeleverd hebben. Missie niet volbracht voor de Parijzenaren. Mbappé en co moesten vandaag vrede nemen met een puntje.

Saint-Etienne kwam iets na het kwartier op voorsprong via Cabella. PSG even in vieze papieren, en zeker wanneer Kimpembe nog voor rust z'n tweede geel kreeg. Na de koffie ging een tienkoppig PSG op zoek naar de gelijkmaker. Cavani had die aan de voet, maar slaagde erin een reuzenkans alsnog te missen (zie video hierboven). Uiteindelijk pakte de club uit Parijs toch nog een punt, dankzij een late owngoal van Debuchy.