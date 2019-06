VIDEO. Straf VAR-moment in Nations League: ref moet kiezen aan welke ploeg hij penalty geeft TLB/DMM

05 juni 2019

22u39 1 PENALTY | Ricardo Rodríguez maakt er 1-1 van na een beslissing van de VAR! ⚽



Tijdens de halve finale van de Nations League tussen Zwitserland en Portugal kwam het tot een bizar moment. De Duitse scheidsrechter Felix Brych weigerde de Zwitser Steven Zuber eerst een strafschop te geven (hij stond wel al in contact met de videoref, red.) en het spel ging zo voort. De Portugezen trokken naar de overkant en daar lokte Bernardo Silva wel een strafschop uit. Althans, dat léék hij toch te doen. Brych wees naar de stip, maar de Duitser moest toch ook de fase met Zuber nog even gaan bekijken en de Zwitsers kregen de penalty. Geen 2-0 voor Portugal op die manier, maar 1-1 via Ricardo Rodríguez. Een knotsgek moment, maar het verliep wel perfect volgens het VAR-boekje. Met twee late goals bezorgde Cristiano Ronaldo Portugal alsnog een 3-1-zege.