VIDEO: Stoppen Braziliaanse spelers slaan hélemaal door: match stopgezet na knokpartij en negen (!) rode kaarten

18 februari 2018

23u49

Bron: AD.nl 1 Buitenlands Voetbal Het duel tussen Esporte Clube Vitória en Esporte Clube Bahia in het staatskampioenschap van Bahia is vanavond bij een 1-1-stand gestaakt. Reden? Er vielen liefst negen rode kaarten.

Bahia, de bezoekende ploeg, kwam vijf minuten na rust op gelijke hoogte via een rake strafschop van Vinicius. Hij vierde zijn doelpunt door nogal provocerend te juichen voor de harde kern van Vitória. Dat konden de spelers van de thuisploeg niet helemaal waarderen en toen daar wat van werd gezegd, ontstond een gigantische vechtpartij. Na vele rake klappen werden er zeven rode kaarten uitgedeeld: vier voor de bezoekers van Bahia en drie voor thuisploeg Vitória.

De wedstrijd ging daarna 'gewoon' weer verder, maar echt rustig werd het niet meer in het Estádio Manoel Barradas in Salvador. Een kwartier later kreeg Bahia nog een rode kaart. Daarmee stonden er nog maar zes spelers op het veld van de uitploeg, waarna de scheidsrechter de wedstrijd automatisch moest staken. Er was trouwens ook nog een wisselspeler die rood kreeg voor zijn aandeel in de knokpartij na de 1-1, waarmee het totaal aantal rode kaarten op negen kwam. Het zal in de catacomben waarschijnlijk nog lang gezellig zijn gebleven.

