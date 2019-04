VIDEO. Real Madrid onthult indrukwekkend renovatieplan Bernabéu: “Een universeel icoon” MH

02 april 2019

17u38

Bron: Belga/ANP 0 Buitenlands voetbal Real Madrid heeft vandaag de plannen voor de renovatie van het Santiago Bernabéu uit de doeken gedaan. “Het wordt een universeel icoon”, vertelde voorzitter Florentino Pérez bij de voorstelling. Binnen 3,5 jaar moet het Bernabéu verbouwd zijn tot “de voetbaltempel uit de toekomst”.

🆕🏟 ¡Así será el nuevo estadio Santiago Bernabéu! #HalaMadrid pic.twitter.com/80Mvkm0aDO Real Madrid C.F.⚽(@ realmadrid) link

“We moeten op dit moment in de toekomst kijken. En in die toekomst is Santiago Bernabéu een voorbeeldstadion van de 21e eeuw”, verklaarde Pérez aan de zijde van Manuela Carmena, burgemeester van Madrid. “Het wordt een pareltje, met de focus op comfort en veiligheid en met de nieuwste technologie. Het moet nog meer een inkomstenbron voor de club worden. Dit stadion wordt een icoon voor de club en de stad Madrid.”

Het vernieuwde stadion krijgt onder andere een uitschuifbaar dak en meer ruimte voor vrijetijdsbeleving en restaurants. De modernste technologie moet bij de fans voor een nieuwe beleving zorgen. Later deze maand tekenen alle partijen normaliter de nodige documenten en wordt het project aan een bouwfirma toegekend. Plan is om aan het einde van dit seizoen de werken op te starten.

Het mythische Santiago Bernabéu zag het levenslicht in 1947. Na 72 jaar trouwe dienst krijgt het stadion dus een flinke opknapbeurt. Verwacht wordt dat de huidige capaciteit (ruim 81.000 plaatsen) min of meer hetzelfde blijft.