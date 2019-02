VIDEO. Real Madrid kent pijnlijke afgang tegen Girona, Courtois laat zich opmerken met kopbal in slotseconden Redactie

17 februari 2019

13u57

Bron: Belga 3 Real Madrid RMA RMA 1 einde 2 GIR GIR Girona FC Buitenlands Voetbal Real Madrid leed vanmiddag al zijn zevende seizoensnederlaag. In Bernabéu zorgde Girona voor een flinke stunt: 1-2. In de absolute slotseconden zorgde de mee opgerukte Courtois nog bijna voor de gelijkmaker met een kopslag, maar het mocht niet zijn. Het verschil met leider Barcelona bedraagt nu negen punten.

De Koninklijke kreeg een Catalaanse staartploeg over de vloer, maar de bezoekers losten wel het eerste waarschuwingsschot. Stuani stormde vanuit buitenspel op de Courtois af, maar de Rode Duivel liet niets aan het toeval over en stopte het leer met zijn gezicht. De doelman hield er een bloedneus aan over, maar was wel meteen opgewarmd. Real Madrid nam de controle nadien over, en werd daar na 25 minuten voor beloond. Casemiro kopte na een zwieper van Kroos de openingstreffer onhoudbaar tegen de touwen. Op slag van rust dacht Marcelo de 2-0 binnen te schuiven, maar de Braziliaan liep buitenspel.

Na de pauze kwam Girona verdiend op gelijke hoogte. Courtois bewees eerst nog zijn waarde door de kopbal van Lozano te pakken. Luttele minuten later knikte Stuani het leer tegen de paal. Sergio Ramos beging duidelijk handspel om de herneming af te weren, en de bal ging op de stip. Stuani (65.) nam zijn verantwoordelijkheid en stuurde Courtois de verkeerde richting uit: 1-1. Real Madrid kwam vijf minuten later goed weg, want de pegel van Portu spatte uiteen op de paal. Het bleek slechts uitstel van executie, want met nog een kwartier te gaan keek de Koninklijke wel tegen een achterstand aan. De thuisploeg leed balverlies op de eigen helft, waarna Lozano op doel kon besluiten. Courtois bokste het gekrulde schot weg, maar Portu (75.) troefde Marcelo af en kopte in de rebound binnen: 1-2. Coach Santiago Solari gooide Bale en wonderkind Vinicius nog voor de leeuwen. Dat leverde kansen op, maar de gelijkmaker bleef uit. In de slotminuten pakte aanvoerder Ramos zijn tweede gele kaart, waardoor de thuisploeg de partij met 10 moest volmaken. Courtois kwam diep in de blessuretijd mee bij een ultieme corner. Bijna redde hij nog een punt, maar zijn kopbal botste een metertje naast.

Na vijf competitiezeges op rij weet Real Madrid opnieuw wat verliezen is. Voor de Madrileense grootmacht is het al de zevende nederlaag van het seizoen, de derde voor eigen publiek. In de stand blijven Courtois en co. derde met 45 punten, op twee punten van stadsgenoot Atlético en negen punten van leider Barcelona. Voor Girona is het de eerste overwinning sinds 25 november 2018.

