VIDEO. Portugal start Nations League met thuiszege in topper tegen Italië, ex-spitsen van Anderlecht goed bij schot op andere Europese velden

10 september 2018

22u51

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Portugal heeft de clash in groep 3 van Divisie A in de UEFA Nations League met het kleinste verschil (1-0) gewonnen van Italië. André Silva scoorde vlak na de rust het enige doelpunt van de wedstrijd.

In het Estadio da Luz in de hoofdstad Lissabon stond een wedstrijd op het programma tussen twee landen die uit zijn op eerherstel. Europees kampioen Portugal wil de vroegtijdige uitschakeling op het WK in Rusland zo snel mogelijk doorspoelen. De Portugezen konden toen niet overtuigen en gingen er in de achtste finales al uit tegen Uruguay. Op dat WK waren de Italianen er zelfs niet bij, voor de eerste keer sinds 1958.

Voor de Squadra was het al de tweede wedstrijd in de Nations League, vrijdagavond kwamen ze in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Polen. Met één op zes lijkt de Final Four nu al ver weg voor de troepen van Roberto Mancini, die zijn tweede nederlaag als bondscoach leed. Ondanks liefst negen wissels - alleen doelman Gianluigi Donnarumma en middenvelder Jorginho mochten blijven staan - konden de Italianen amper iets klaarmaken, tegen een Portugal zonder sterspeler Cristiano Ronaldo. De aanvaller van Juventus kreeg rust en werd niet opgeroepen voor deze nieuwe competitie. De Portugezen morsten voor de pauze met de kansen en hadden uiteindelijk aan één treffer genoeg om een verdiende zege te boeken.

André Silva opent de score!



1️⃣-0️⃣ #PORITA 🇵🇹 🇮🇹

Turkije wint, ex-spitsen Anderlecht goed bij schot

In groep 2 van de B-divisie ging Turkije met 2-3 winnen in Zweden. De thuisploeg leidde na 50 minuten nog met 2-0, na onder meer een treffer van de door Anderlecht aan Leverkusen uitgeleende Isaac Kiese Thelin. Bij Turkije was er een basisplaats voor Antwerp-doelman Sinan Bolat. Turkije kon zo de 1-2 thuisnederlaag van vorige week tegen Rusland rechtzetten.

Servië-Roemenië in groep 4 van de C-divisie eindigde in Belgrado in een 2-2 gelijkspel, waarin alle doelpunten door spelers met een Belgisch verleden gescoord werden. Voor het thuisland stond voormalig Anderlecht-topschutter Aleksandar Mitrovic twee keer aan het kanon, voor de bezoekers scoorden Nicolae Stanciu van op de stip en ex-Standard-spits George Tucudean.

Stanciu met de gelijkmaker! 1️⃣-1️⃣ #SERROM





Wat een HEERLIJKE goal van Mitrović! 2️⃣-1️⃣ #SERROM





Het staat opnieuw gelijk dankzij Țucudean! 2️⃣-2️⃣ #SERROM





In groep 1 van diezelfde C-divisie herstelde Schotland zich dan weer van de 0-4 oplawaai die ze vrijdag kregen van de Rode Duivels door met 2-0 te winnen van Albanië. Om de score te openen hadden de Schotten vlak na de rust wel een owngoal van Berat Xhimshiti nodig, Steven Naismith legde halverwege de tweede helft de 2-0 eindstand vast in Hampden Park.

