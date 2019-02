VIDEO. Paniek in Serie B: spits maakt akelige val op nek, “spelers moeten reclameborden wegslepen om ambulance door te laten” GVS

01 februari 2019

22u07 0

Verschrikkelijke taferelen in de Serie B. Amper tien seconden was de match tussen Lecce-Ascoli aan de gang toen Manuel Scavone van de thuisploeg na een kopduel een verschrikkelijke smak op z’n nek maakte. Meteen snelden collega’s van beide partijen naar de 31-jarige Italiaan, waar ze snel merkten dat Scavone buiten westen was. De dokters werden op het veld geroepen en ook de ambulance kwam er aan te pas.

Volgens enkele bronnen kon die echter niet meteen het terrein oprijden omdat de reclameborden niet correct stonden opgesteld. De spelers zelf moesten de borden wegspelen zodat de hulpdiensten een doorgang vonden. Spelers en trainers stonden in tranen op het veld en baden. Met succes, want even later kwam het geruststellende nieuws dat Scavone opnieuw bij bewustzijn was. De ernst van de blessure is nog niet bekend.

Opgelet: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren

Se ha suspendido a los 30 segundos de comenzar el Lecce-Ascoli de la Serie B italiana por el desmayo del jugador local Manuel Scavone. Momentos muy tensos y preocupación en sus compañeros: Entró la ambulancia y se lo llevaron al hospital... pic.twitter.com/Ky8mvgX0pU José David Palacio(@ josedpalacio) link

Volgens de laatste berichten gaat het naar omstandigheden goed met Scavone. Komt waarschijnlijk wel een flinke straf voor Lecce aan, want de ambulance kon vanwege de reclameborden het veld niet betreden. Spelers van Lecce en Ascoli moesten de borden zelf wegslepen. #LecceAscoli pic.twitter.com/TTY3fPVjlW Wesley Victor Mak(@ WesleyVictorM) link