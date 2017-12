VIDEO: Opwarmen? Deze Nederlandse goaltjesdief heeft wel wat beters te doen Glenn Van Snick

12u08

Bron: Foxsportsnl 0 Foxsports Buitenlands Voetbal Bizar beeld tijdens de rust van het bekerduel tussen Feyenoord en Heracles. Hoewel Michiel Kramer, spits bij de Rotterdammers, op de bank begon, slaagde de Nederlander er toch in om na de match hét gespreksonderwerp te worden. En dat allemaal om een broodje kroket.

Michiel Kramer - in zijn carrière goed voor 42 treffers in de Eredivisie - startte gisteren in de achtste finales van de Nederlandse beker op de bank. Terwijl zijn lotgenoten tijdens de rust een balletje hoog hielden, had de Nederlander klaarblijkelijk wel wat beters te doen. Kramer vond er namelijk niet beter op dan tijdens de koffiepauze een broodje kroket te verorberen. De spits stak bovendien niet weg dat hij een hongertje had, waardoor de camera's het opmerkelijke wapenfeit glashelder in beeld brachten.

"Ik heb na de wedstrijd de beelden op een app gezien", vertelde een ontstelde coach Van Bronckhorst toen hem achteraf naar een reactie werd gevraagd. Een profvoetballer happend van een gefrituurde snack in de pauze van een officiële wedstrijd, de trainer kon zich er aanvankelijk niets bij voorstellen. "Ik eet niet vaak een broodje kroket en al zeker niet tijdens de rust van een voetbalwedstrijd. Maar de beelden waren duidelijk. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt."

Na een gesprek met het bestuur en de trainer komt het voorval Kramer nu duur te staan. De 29-jarige aanvaller mag komend weekend niet meetrainen met de selectie van Feyenoord, en mist de wedstrijd van zondag tegen Roda JC.

De spits zat in dienst van Feyenoord al vaker in nauwe schoentjes. Eerder had hij een fysieke aanvaring met enkele spelers van De Graafschap en weigerde hij eens om na een wedstrijd van het eerste elftal een training af te werken in de Kuip. Omdat Dirk Kuyt daar van was vrijgesteld, wilde Kramer ook niet.

ANP Pro Shots Wisselspelers Bart Nieuwkoop (l), Michiel Kramer (m) en Emil Hansson (r).