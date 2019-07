VIDEO. Ophef in troostfinale Copa América: Messi krijgt rood na aanvaring met Medel, ook Chileen uitgesloten TLB

06 juli 2019

21u52 10 #CopaAmerica



pic.twitter.com/YATJ4fuoyO ♀JADE ♀(@ JadeAmbars) link Copa América Ophef in de troostfinale van de Copa América. In de slotfase van de eerste helft van de match tussen Argentinië en Chili werden zowel Lionel Messi en Gary Medel van het veld gestuurd door scheidsrechter Mario Diaz de Vivar.

De twee aanvoerders kregen het aan de stok nadat Medel, die de bal over de achterlijn liet lopen, een por kreeg van Messi. De knokker van het Turkse Besiktas was daar niet mee opgezet en deelde op zijn beurt enkele stevige beuken uit. Over het randje, zo vond de wedstrijdleiding. Vooral de Argentijnen protesteerde fel tegen de strenge sanctie voor hun vedette, maar ook na overleg met de videoref kwam Diaz de Vivar niet terug op zijn beslissing. Voor de ‘Vlo’ is het nog maar de tweede rode kaart in zijn carrière. Zijn eerste exemplaar nam hij in ontvangst tijdens... zijn debuutmatch voor de Argentijnse nationale ploeg.

Argentinië leidt bij rust met 2-0, na goals van Sergio Agüero en Paulo Dybala. De geniale assist voor de eerste goal kwam van de linker van Messi (zie video onder).

