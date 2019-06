VIDEO. Nu ook óp het veld miserie: Neymar in tranen na zoveelste blessure, lost Copa-issue zich vanzelf op?

Het drama lijkt maar niet op te houden voor Neymar. Terwijl hij privé verwikkeld is in een vermeende verkrachtingszaak, moest hij gisteravond in een oefenduel met Brazilië al na zeventien minuten het veld verlaten. Deelname aan de Copa América wordt zo weer een tikkeltje onzekerder.

De eerste diagnose is een verstuikte rechterenkel. Onderzoek in het ziekenhuis moet de ernst van de blessure uitwijzen en duidelijk maken of zijn deelname aan de Copa América, die op 14 juni in Brazilië van start gaat, mogelijk in gevaar is.

De Braziliaanse sterspeler werd al in de beginfase van het duel door de Qatarees Assim Madibo op de rechtervoet geraakt. Neymar had meteen last en greep een aantal malen met een van pijn vertrokken gezicht naar het gewricht. Kort daarop zorgde Richarlison voor de openingstreffer, maar Neymar vierde de goal niet mee met de rest van de ploeg. Hij liep hinkend naar de zijlijn en barstte op de reservebank in tranen uit.

Op krukken naar het ziekenhuis

De enkel werd direct ingepakt met ijs, waarna Neymar ondersteund door verzorgers de catacomben in hinkte. Kort daarop verliet hij op krukken stadion Mané Garrincha en vertrok naar een ziekenhuis voor verder onderzoek.

De aanvaller heeft de afgelopen anderhalf jaar twee keer eerder een zware blessure gehad aan dezelfde rechtervoet. Vorig jaar maart werd hij geopereerd aan een breuk in een middenvoetsbeentje. Hij was na zijn revalidatie net op tijd fit voor het WK in Rusland van vorige zomer. In januari van dit jaar liep hij opnieuw een breuk op in hetzelfde gewricht en speelde hij tot april geen wedstrijden.

Verkrachtingszaak

De blessure is een extra tegenslag voor de vedette van PSG, die verwikkeld is in een vermeende verkrachtingszaak. Het voorbije weekend diende een jongevrouw een klacht in wegens verkrachting in een Parijs hotel op 15 mei. In een lijvige boodschap weerlegde Neymar de beschuldigingen: hij toonde alle WhatsApp-conversaties waaruit moest blijken dat alles met wederzijdse toestemming gebeurd is. Daarbij toonde hij enkele expliciete foto’s van het lichaam van de vrouw, wat in Brazilië zonder toestemming verboden is. De Dienst Informaticacriminaliteit van de politie in Rio de Janeiro startte daarom een onderzoek, onder meer de gsm van Neymar werd onderzocht. Wat nu er nu exact is gebeurd, blijft een vraagteken. Maar intussen gaan er alsmaar meer stemmen op om Neymar te weren uit de selectie voor de Copa America. Mogelijk lost dát probleem zich dus vanzelf op door de nieuwe blessure.

