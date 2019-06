VIDEO. Nederlanders likken hun wonden na verloren Nations League-finale: “We kunnen beter” Jan Dewijngaert/TLB

10 juni 2019

10u18

Bron: VTM Nieuws

‘t Heeft niet mogen zijn voor de Nederlanders, gisteravond in de finale van de Nations League. Oranje verloor in Porto met 1-0 van Portugal, Gonçalo Guedes (Valencia) scoorde de enige treffer van de partij. Na afloop van de partij verschenen middenvelder Frenkie de Jong, verdediger Daley Blind en doelman Jasper Cilessen voor de microfoon van VTM Nieuws. “We kunnen beter, maar we hebben ook getoond dat de grote landen in de toekomst weer rekening met ons zullen moeten houden. Misschien is dat wel de grootste overwinning van dit toernooi”, aldus De Jong. Hierboven kunt u hun reacties van gisteravond bekijken.