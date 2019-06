VIDEO. Nederland naar finale Nations League dankzij twee Engelse flaters in verlengingen DMM

06 juni 2019

23u23 2 Nederland NED NED 3 einde 1 ENG ENG Engeland Nations League Nederland staat in de finale van de Nations League. Oranje haalde tegen Engeland een achterstand op en trok in de verlengingen het laken naar zich toe na twee Engelse flaters: 3-1. Zondag strijden onze Noorderburen tegen Portugal om eindwinst.

Engeland of Nederland? Eén van beiden zou Portugal en vooral Zijne Majesteit Cristiano Ronaldo vervoegen in de finale van de eerste Nations League. Nederland hield zich in de poules verrassend staande tegen Duitsland en Frankrijk. Engeland was Kroatië en Spanje de baas.

Veel voetballend vermogen ook bij beide ploegen. Jeugd en branie gaan zowel in Engeland als Nederland hand in hand. Met Sancho, De Ligt, De Jong, Rashford en andere Sterlings een pak voetballers onder de 25 jaar aan de aftrap in Guimaraes.

Het niveau lag meteen een pak hoger dan gisteren, maar op enkele halve kansjes en afstandschoten na was er in het eerste halve uur weinig opwinding. Beide ploegen tastten elkaar af tot op het halfuur de wedstrijd werd opengebroken door een penaltyfout van De Ligt.

De Ajacied liet de bal knullig schieten en kwam daarna te laat op Rashford, die zijn elfmeter zelf omzette. Engeland leidde zo de dans na een dik halfuur voetballen. Twee minuten later werd de voorsprong bijna verdubbeld. Dumfries was net op tijd terug om Rashford het schieten te beletten. Dat was het zo’n beetje voor de eerste helft.

PENALTY | De Ligt komt te laat en veroorzaakt een strafschop. Rashford scoort! ⚽



0️⃣-1️⃣ #NEDENG 🇪🇺 pic.twitter.com/POhJx8lu8c Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

De Ligt zet fout zelf recht

Net na de rust hetzelfde spelbeeld. Nederland hield de bal netjes in de ploeg, maar kon in de zone van de waarheid niet op het gaspedaal duwen. Engeland wachtte geduldig zijn kansen af. Sancho kon de partij beslissen, maar de kleine winger weigerde vanop vijf meter binnen te koppen.

Ondanks de pogingen van woelwater Depay wilde het ook niet echt lukken bij Oranje. Koeman gooide Promes en Van de Beek erop en dat bracht verbetering én frisse ideeën. Op een hoekschop dook De Ligt gevat op aan de eerste paal. Een buffelstoot later stond het gelijk. Foutje rechtgezet van de 19-jarige.

Plots ging het wel vol langs beide kanten. Van de Beek poeierde over, Lingard legde binnen. Al was dat buiten de videoref gerekend, die zag terecht dat de invaller een voetje buitenspel stond. Met nog enkele minuten te gaan probeerde ook Kane het als een sluipmoordenaar. Na een slot die een cupmatch waardig was, bleef de 1-1 op het bord. Verlengingen.

GOOAAL | De Ligt zet z'n fout recht en maakt er 1-1 van! 💥



1️⃣-1️⃣ #NEDENG 🇪🇺 pic.twitter.com/9JCvv1Mzsa Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Flaters in verlengingen

Beide ploegen gingen ook in het extra halfuur op hun elan door. Engeland begon goed, maar toen ging het licht helemaal uit bij Stones. Hij schonk de bal weg aan Depay, die naar het beeld van zijn match op Pickford besloot. In een caramboleske rebound kon Promes wel binnenwerken: 2-1.

Nog was Engeland niet uitgeflaterd. In de tweede verlenging ging het opnieuw verkeerd bij het uitverdedigen. Depay en Promes profiteerden. Met 3-1 was Oranje zeker van de finale. Zondag mag De Ligt hattrick-held Ronaldo aan banden proberen te leggen. Weer iets om naar uit te kijken.

GOOAAL | Slordigheid in de verdediging van Engeland, Promes maakt er 2-1 van! 💥



2️⃣-1️⃣ #NEDENG 🇪🇺 pic.twitter.com/fOYQT3eRPb Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

🤦‍♂️ | Alweer een blunder in de verdediging van Engeland, Promes profiteert er opnieuw van! ⚽



3️⃣-1⃣ #NEDENG 🇪🇺 pic.twitter.com/yyNh7CBI20 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link