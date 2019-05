VIDEO. Nainggolan: “Het doet pijn om Tottenham in Champions League-finale te zien” TLB

27 mei 2019

07u25

Bron: AP 1 Champions League Atalanta (met Timothy Castagne) en Inter kwalificeerden zich gisteravond voor het Champions League. Atalanta won met 3-1 van Sassuolo, Inter haalde het met 2-1 van Empoli dankzij een late goal van Radja Nainggolan. ‘Il Ninja’ reageerde na de wedstrijd op de finaleplaats van Tottenham in de Champions League én het afscheid van Daniele De Rossi.

“Er zijn positieve zaken en minder positieve zaken”, sprak Nainggolan na de laatste wedstrijd van het seizoen. “Het enige waar ik écht van baal is onze uitschakeling in de Champions League. We eindigden (in de groepsfase, red.) met evenveel punten als Tottenham en het doet daarom toch een beetje pijn om hen in de finale te zien staan.”

Bij AS Roma, de ex-club van Nainggolan, zwaaide clublegende Daniele De Rossi af. “Dat is voetbal en natuurlijk vind ik het jammer dat het voorbij is voor De Rossi. Hij is een vriend, een geweldige speler, een echte professional en een prima aanvoerder. Zijn ‘verhaal’ op die manier zien eindigen, komt me bekend voor. Zo gaat het er nu eenmaal aan toe in het voetbal. Plots wordt je contract niet meer verlengd en nu is hij aan de beurt.”