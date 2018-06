VIDEO. Nainggolan als een held onthaald door fans van Inter Milaan TLB

24 juni 2018

21u08 54

Zijn transfer is nog niet officieel bekendgemaakt, maar de fans van de Italiaanse topclub Inter Milaan hebben Radja Nainggolan toch al in hun harten gesloten. Dat blijkt uit beelden vanuit Italië, waar 'Il Ninja' zich vandaag even presenteerde aan de Inter-fans. En de aandacht deed Nainggolan, zoals bekend niet van de partij op het WK in Rusland, duidelijk deugd. De Belgische middenvelder legt volgens verschillende bronnen morgen zijn medische tests af in Milaan.

FOTO 📸 - VIDEO 📹 | Che accoglienza per #Nainggolan: entusiasmo, cori e striscioni. Prime immagini da giocatore dell'#Inter



➡ https://t.co/0LFyYU6VQP pic.twitter.com/xFpUwP6qqZ Gianluca Di Marzio(@ DiMarzio) link

#Nainggolan al primo saluto ai tifosi dell'#inter pic.twitter.com/yD7ZQMhAKZ Filippo M. Capra(@ FilippoMCapra) link