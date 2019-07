VIDEO. Messi krijgt rood in troostfinale Copa América en weigert bronzen medaille: “Wil geen deel uitmaken van deze corruptie” TLB/AB

07 juli 2019

08u58 34 Copa América Ophef in de troostfinale van de Copa América. In de slotfase van de eerste helft van de match tussen Argentinië en Chili werden zowel Lionel Messi en Gary Medel van het veld gestuurd door scheidsrechter Mario Diaz de Vivar. Argentinië won de partij met 2-1, na goals van Sergio Agüero, Paulo Dybala en Arturo Vidal. De geniale assist voor de eerste goal kwam van de linker van...Messi (zie video onder).

De twee aanvoerders kregen het aan de stok nadat Medel, die de bal over de achterlijn liet lopen, een por kreeg van Messi. De knokker van het Turkse Besiktas was daar niet mee opgezet en deelde op zijn beurt enkele stevige beuken uit. Over het randje, zo vond de wedstrijdleiding. Vooral de Argentijnen protesteerde fel tegen de strenge sanctie voor hun vedette, maar ook na overleg met de videoref kwam Diaz de Vivar niet terug op zijn beslissing. Voor de ‘Vlo’ is het nog maar de tweede rode kaart in zijn carrière. Zijn eerste exemplaar nam hij in ontvangst tijdens... zijn debuutmatch voor de Argentijnse nationale ploeg.

Messi weigert bronzen medaille

Na de gewonnen troostfinale weigerde Messi zijn bronzen medaille. “Ik ben mijn medaille niet gaan afhalen”, zei hij na de wedstrijd. “Er zijn verschillende redenen waarom ik niet gegaan ben. De belangrijkste reden is dat ik niets te maken wil hebben met deze corrupte organisatie. Er is een gebrek aan respect. Wij zijn het moe dat scheidsrechters het spektakel bederven.”

Messi doelde hier ook mee op het zeer twijfelachtige optreden van de Ecuadoraanse scheidsrechter Zambrano in de verloren halve finale woensdag tegen gastland Brazilië (2-0). “Je ziet dat de scheidsrechter niet eerlijk is”, zei Messi toen meteen na de uitschakeling. “Er waren duidelijke handsballen en penaltyfouten (onder meer van Dani Alves, red.), maar de ref ging niet eens naar het VAR-scherm om de fases te herbekijken. Het was verbazingwekkend en de hele wedstrijd door het geval. Dit is toch iets om te analyseren. Hopelijk doet de Conmebol (de Zuid-Amerikaanse overkoepelende voetbalbond, red.) hier iets aan. Al denk ik niet dat dat zal gebeuren, want het is ingewikkeld. De invloed van Brazilië is gewoon te groot.”

De Argentijnen dienden na het duel tegen Brazilië ook een klacht in bij de Zuid-Amerikaanse voetbalconfederatie Conmebol voor “groteske arbitragefouten”. De Argentijnse voetbalbond (AFA) beschuldigde de Braziliaanse veiligheidsdienst van president Jair Bolsonaro ervan de communicatie met de videoscheidsrechter te hebben verstoord. Op die manier konden twee fases, die de Argentijnen een penalty hadden kunnen opleveren, niet correct beoordeeld worden.

Messi meende gisteren ook om die reden te zijn uitgesloten. “Ik krijg vandaag een rode kaart voor mijn kritiek op het systeem. Dit opstootje had ook met geel afgehandeld kunnen worden. Maar ik zeg altijd de waarheid en dat wordt niet altijd in dank afgenomen. Die rode kaart is hun tegenmaatregel.”

De samenvatting van de match, met onder meer de heerlijke assist van Messi en de geweldige goal van Dybala:

De eerste rode kaart van Messi:

