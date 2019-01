VIDEO. Match ontaardt volledig in Italië: trainer werkt rivaal tegen de vlakte met stevige kopstoot TLB

28 januari 2019

15u30

In de Italiaanse derde klasse, de zogenaamde Serie C, is een wedstrijd tussen Lucchese en Alessandria stevig uit de hand gelopen. Lucchese kwam 0-2 achter, maar met goals in minuut 47 en minuut 90 sleepte de thuisploeg nog een gelijkspel uit de brand. Na die gelijkmaker gingen de poppen echter aan het dansen en vooral Lucchese-trainer Giancarlo Favarin viel uit zijn rol. De kale oefenmeester deelde in de chaos een stevige kopstoot uit aan Gaetano Mancino, de assistent van Alessandria. Favarin verklaarde achteraf dat hij al de hele wedstrijd geprovoceerd werd door de bank van Alessandria, maar dat verhaal ontkennen de bezoekers.