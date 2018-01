VIDEO: Lukaku snoert critici de mond en loodst United met goal en assist naar volgende ronde FA Cup MH

Bron: Belga 53 Action Images via Reuters Buitenlands Voetbal Een goal en een assist: Romelu Lukaku gaf de criticasters nog eens lik op stuk vanavond. In de rol van invaller loodste onze landgenoot Manchester United voorbij Derby County in de derde ronde van de FA Cup (2-0). In het andere duel kroonde debutant Van Dijk zich tot matchwinnaar voor Liverpool in de Merseyside Derby tegen Everton (2-1).

Zowel Romelu Lukaku als Marouane Fellaini vierden hun terugkeer bij Manchester United, in de bekerontmoeting met Derby County. De twee Rode Duivels startten op de bank, maar kwamen in de loop van de wedstrijd toch nog in het veld. Lukaku al tijdens de pauze, Fellaini tien minuten voor tijd. De Duivels bleken nodig om het bezoekende slot van de deur te forceren, ondanks een karrevracht aan gemiste kansen voor de thuisploeg.

Zes minuten voor tijd was de verlossing daar dan toch. Man-in-vorm Jesse Lingard rondde een tikje van Lukaku met een heerlijke krul af en het stond 1-0. Derby County begaf zich in de toegevoegde tijd toch eens naar voren en dat gaf de thuisploeg de gelegenheid te counteren. Snelheidsduivels Lukaku en Martial snelden naar al combinerend naar het bezoekende doel en de Rode Duivel scoorde de beslissende 2-0.

Man van 84 miljoen verlost Liverpool bij debuut

Virgil van Dijk heeft zich meteen onsterfelijk gemaakt bij zijn nieuwe club Liverpool. De Nederlandse recordaankoop van de Reds maakte in de 1/32e finales van de FA Cup zijn debuut en scoorde meteen de winnende 2-1 tegen stadsrivaal Everton.

Zonder Simon Mignolet en Kevin Mirallas - beide Rode Duivels zaten niet in de selectie - maakten Liverpool en Everton er een flauwe eerste helft van. De enige opwinding viel tien minuten voor de pauze te noteren toen Holgate Lallana neertrok in de zestien. Penalty, en dat bleek een koud kunstje voor Milner (1-0). Na rust bleef Liverpool de bovenliggende partij, maar toch kwam Everton langszij. Sigurdsson rondde een perfecte counter van de Toffees af en het stond 1-1. De partij leek op een replay af te stevenen, hetgeen bij een gelijkspel het geval zou zijn. Maar in het slot voorkwam Van Dijk zo'n teleurstellende apotheose met een rake kopbal. Everton-doelman Pickford zag er bij de winnende goal niet bijster goed uit, maar dat mocht de pret voor de thuisploeg niet drukken. Liverpool gaat zo door naar de zestiende finales van de FA Cup. Voor Everton zit het bekeravontuur erop.

