VIDEO. Laurent Ciman spoelt teleurstelling na WK-vertrek weg. En hoe!

Laurent Ciman spoelt teleurstelling na WK-vertrek weg. En hoe!

24 juni 2018

12u02 0

Laurent Ciman heeft niet lang getreurd om zijn gedwongen vertrek op het WK in Rusland. Op de dag dat de Rode Duivels met 5-2 over Tunesië denderden, trof Ciman voor zijn club Los Angeles FC raak met een prachtige vrijschopgoal. Vanop zo'n 30 meter zette de verdediger al na vier minuten de netten bol. Los Angeles FC won het duel tegen Colombus Crew met 2-0.

Ciman moest vorig weekend het basiskamp van de Rode Duivels verlaten. Bondscoach Roberto Martínez had hem als 24ste man meegenomen naar Rusland omdat er twijfels waren over de fitheid van Vincent Kompany en Thomas Vermaelen. Toen daarover groen licht kwam, moest Ciman uit Rusland vertrekken.

"Ik ben iemand die zeer snel de bladzijde kan omdraaien", zei Ciman na afloop van zijn wedstrijd met Los Angeles FC. "Ik ben hier op de juiste plaats, bij de juiste club. Het was aangenaam om terug te keren. Natuurlijk was ik ontgoocheld dat ik niet bij de Rode Duivels kon blijven, maar zo'n dingen gebeuren nu eenmaal in het voetbal. Bij mijn terugkeer heb ik aan Bob (Bradley, coach van LAFC, red.) gezegd dat ik klaar was."