VIDEO: Kljestan (ex-Anderlecht) duwt opponent neer, waarna op weg naar kleedkamers de poppetjes pas echt aan het dansen gaan

07u28 0 🏊🏊🏊#TORvNY | #MLSCupPlayoffs | #RBNY pic.twitter.com/sbdxK8PuNJ New York Red Bulls(@ NewYorkRedBulls) link Buitenlands Voetbal Toronto-spits Jozy Altidore kreeg het gisteren aan de stok met Sacha Kljestan van de New York Red Bulls. Het gebeurde in de rust in de catacomben. Arbiter Christopher Penso gaf beide spelers de rode kaart.

Volgens Toronto-coach Greg Vanney werd Altidore, voormalig speler van AZ, ingesloten door Red Bull-spelers. "Hij kwam in feite in een hinderlaag terecht.’’

Altidore twitterde: "Yo Sacha Kljestan, je probeerde mij omhoog te trekken terwijl ik met mijn rug naar je stond." De tweet is inmiddels verwijderd.

Volgens Kljestan, in een niet zo ver verleden nog actief bij Anderlecht, duwde Altidore hem juist tegen de muur en was dat de start van het opstootje. De Canadese politie moest een einde aan het incident maken. Er is geen aangifte gedaan.

Toronto verloor de MLS-wedstrijd met 0-1, maar won op 31 oktober uit met 1-2. De Canadese club staat bovenaan in de Eastern Conference.

Photo News