VIDEO. Jonge Duivels en Jackers op hoede voor Kownacki: “Hij weet de goal staan” PJC in Italië

15 juni 2019

17u42

Zeggen dat hij David Kownacki (22) in zijn ploeg zou willen, dat deed Johan Walem niet. Maar de bondscoach van de Jonge Duivels weet wel dat de Poolse spits een gevaarlijke klant is: "We mogen hem geen ruimte geven."

Het respect is groot. Voor Polen in zijn geheel - een stevige tegenstander, met goeie organisatie en countermogelijkheden - en voor aanvoerder David Kownacki (22) in het bijzonder. De spits van Fortuna Düsseldorf, net op tijd terug na blessure, is het speerpunt van de Polen. “Hij weet de goal staan”, kent doelman Nordin Jackers Kownacki. “Maar we zullen voorbereid zijn.”

Dat is ook Johan Walem uiteraard. “Kownacki is heel efficiënt”, klonk het. “Hij scoorde niks voor niks in de Bundesliga (vier keer in tien wedstrijden, red.). We mogen hem absoluut geen ruimte geven, anders is hij in staat het verschil te maken. Maar ach, ik voel bij mijn team een gezonde spanning om eraan te beginnen. Dit is een mooi platform voor de spelers om zich te tonen.”

Zeker voor Jackers, die in de voorbereiding al aangaf na het seizoen te willen vertrekken bij Racing Genk. “Maar daar denk ik nu niet aan”, wuifde hij weg. “Enkel het EK telt. We zullen het match per match bekijken, dan zien we wel waar we stranden.”

Dromen van finale

In de finale misschien, wilde een Italiaan weten? Walem lachte eens: “Gezien de hoge concurrentie hier zou dat niet normaal zijn.” Maar het uitsluiten, dat wilde de bondscoach ook niet doen. Winst tegen Polen (18.30 uur morgen) moet de eerste stap worden.

Kownacki: “Voel me niet gevleid”

David Woznacki (22) blijft rustig bij de mooie woorden vanuit het Belgische kamp. “Ik voel me niet gevleid”, klonk het op de persconferentie. “Het is ook niet belangrijk hoe ik het doe. We spelen als een team. Akkoord, ik heb al vaak gescoord, maar ik kan dat niet zonder mijn ploegmaats. Morgenavond tegen België zal dat niet anders zijn.”