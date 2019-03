VIDEO. Jong en vernieuwd Duitsland kan in eigen huis niet winnen tegen Servië XC

20 maart 2019

22u51

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Duitsland heeft in de aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Nederland, zondag in Amsterdam, weinig indruk kunnen maken. Het vernieuwde en verjongde team van bondscoach Joachim Löw bleef in de oefeninterland tegen Servië in Wolfsburg steken op 1-1. Namens de bezoekers opende Luka Jovic de score in de beginfase. Invaller Leon Goretzka maakte in de 69ste minuut gelijk.

Voor het begin van de wedstrijd nam de supportersclub van de Duitse ploeg met een speciale voorstelling op de tribunes afscheid van de drie afgedankte internationals Jérôme Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller. De drie wereldkampioenen van 2014 werden bedankt voor hun inzet en hun successen bij het nationale team. Zij speelden met z’n drieën meer interlands onder Löw (246) dan het elftal dat in Wolfsburg aan de wedstrijd begon (237).

Liefst acht Duitse basisspelers waren jonger dan 25 jaar, met de 22-jarige verdediger Lukas Klostermann (Leipzig) als debutant. Vaste krachten als Toni Kroos en Marco Reus, die na de pauze nog wel inviel, kregen rust met het oog op Oranje. Doelman Manuel Neuer was wel weer van de partij. De keeper van Bayern München moest snel een doelpunt van Jovic (kopbal) toestaan. De trefzekere Serviër scoorde dit seizoen voor Eintracht Frankfurt al 22 keer.

Duitsland had het meeste balbezit, maar aanvallend toonde de thuisploeg te weinig stootkracht. Van Timo Werner ging de meeste dreiging uit, maar hij was onfortuinlijk in de afronding. Met boegeroep van het thuispubliek zochten de manschappen van Löw bij het rustsignaal de catacomben op.

Na de pauze miste Werner opnieuw een grote kans. Duitsland kwam dankzij een doeltreffend schot van Goretzka, die in de 56ste minuut was ingevallen, alsnog op 1-1. Daar bleef het bij in Wolfsburg, ondanks een Duits slotoffensiefje. In de extra tijd kreeg Milan Pavkov nog rood bij Servië.

