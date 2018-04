VIDEO: Januzaj helpt Sociedad met assist voorbij zwak Atlético XC

19 april 2018

21u41

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Op de 33ste speeldag van de Spaanse Primera Division heeft Real Sociedad met 3-0 gewonnen van Atlético Madrid. Rode Duivel Adnan Januzaj had een voet in het eerste doelpunt.

Adnan Januzaj, die voor de derde keer op rij in de basis stond, drukte meteen zijn stempel op de wedstrijd. De Rode Duivel haalde na een actie de achterlijn en bereikte met zijn lage voorzet Willian José (27ste). De Braziliaan controleerde en schoot via het doelhout binnen. In de 64ste minuut kroonde Januzaj zich bijna tot man van de match. Zijn schot vanuit de draai strandde echter op doelman Jan Oblak, die voor de redding het onderste uit de kast moest halen.

In de 80ste minuut verdubbelde de ingevallen Juanmi de score voor Sociedad. De Spaanse aanvaller kwam oog in oog te staan met Oblak en lobde listig over de Sloveense doelwachter. Diezelfde Juanmi (90ste +2) zette in de blessuretijd de 3-0 eindscore op het bord.

Real Sociedad staat stevig in de middenmoot verankerd. Met 43 punten nemen de Basken de elfde plek in. Atletico leed dan weer een belangrijk puntenverlies. Het is tweede met 71 punten, maar laat stadsrivaal Real Madrid (68 punten), dat gelijkspeelde tegen Bilbao, naderen tot op drie punten. Leider Barcelona (83 punten) laat de concurrentie ver achter zich.

