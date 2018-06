VIDEO. Inter-coach Spalletti nu al lovend over Nainggolan: "Hij is de aandrijving die aan onze motor ontbrak" TLB/MDB

25 juni 2018

13u04

Bron: Sky Sports 2030

Luciano Spalletti kan de komst van Radja Nainggolan naar Inter Milaan alleen maar toejuichen. "Hij is de aandrijving die aan onze motor ontbrak", vertelde de Inter-trainer aan het Italiaanse Sky Sports. "Hij laat de vlam aanslaan. Dat hij eigenlijk niet wist op de markt te zijn en koos om naar Inter te komen, is voor ons een belangrijk signaal. Hij kan het maken. Zijn karakter om ervoor te gaan en te vechten tegen om het even welke tegenstander: hij is een ninja en geen samoerai. Hij vecht met iedereen op om het even welk veld."

Spalletti werkte in het verleden al met Nainggolan. Tussen januari 2016 en mei 2017 deelde de 59-jarige Italiaanse coach namelijk de lakens uit bij AS Roma. "Meer dan de band Nainggolan-Spalletti was Inter van tel. Toen hij tegen deze ploeg speelde, kon Radja zien door welke geestdrift deze club omgeven is. We hebben de meest aanwezige fans van de Serie A. We hebben een massa mensen die zich steeds in alle stadions laat horen en op pad gaat voor alle wedstrijden. Dat bevalt de spelers wel. Dat ze ook applaudisseren na een belangrijke nederlaag, omdat ze kunnen inschatten wat je als speler over hebt voor de club. Dat overstijgt de resultaten."

Zijn transfer is wel nog niet officieel bekendgemaakt, maar de fans van de Italiaanse topclub hebben Radja Nainggolan toch al in hun harten gesloten. Dat blijkt uit beelden vanuit Italië, waar 'Il Ninja' zich gisteren even presenteerde aan de Inter-fans. En de aandacht deed Nainggolan, zoals bekend niet van de partij op het WK in Rusland, duidelijk deugd. De Belgische middenvelder legt volgens verschillende bronnen vandaag zijn medische tests af in Milaan.

