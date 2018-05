VIDEO: Ibrahimovic krijgt rood na klap aan tegenstander Redactie

21 mei 2018

23u21

Bron: AD.nl 0 Buitenlands Voetbal Zlatan Ibrahimovic heeft vandaag van zich doen spreken in de Major League Soccer. De Zweedse aanvaller van Los Angeles Galaxy kreeg al voor de rust rood in het uitduel met Montreal Impact.

Michael Petrasso ging per abuis op de tenen staan van de oud-speler van onder meer Ajax. Daarop gaf Ibrahimovic de verdediger een klap in de nek. Video-arbitrage moest uitsluitsel brengen. Geel ging uiteindelijk naar Petrasso, rood naar naar Ibrahimovic.

De 36-jarige Ibrahimovic heeft na een stomachtig begin in de MLS (twee goals bij zijn debuut tegen LAFC) weinig meer laten zien in de Verenigde Staten. Hij kwam in zeven duel tot slechts drie goals.

ROOD! Zlatan mag na 40 minuten al gaan douchen... #MTLvLA #MLS pic.twitter.com/p7me2jhz9T Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link