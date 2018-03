VIDEO: Griekse topper ontspoort helemaal: razende voorzitter betreedt grasmat met pistool, competitie opgeschort GVS

12 maart 2018

09u05

Bron: Belga 251 Buitenlands Voetbal De topper in de Griekse voetbalcompetitie tussen PAOK Saloniki en AEK Athene is gisteren met heel wat chaos geëindigd. De spelers van AEK weigerden in de slotfase de wedstrijd uit te spelen, nadat woedende bestuursleden van de thuisploeg het veld betraden. De PAOK-voorzitter droeg hierbij zelfs een pistool. De competitie is intussen opgeschort.

Thuisverdediger Fernando Varela scoorde in de negentigste minuut de 1-0, maar de scheidsrechter keurde de treffer, die PAOK aan de leiding zou brengen in de stand, af voor buitenspel. Dit was absoluut niet naar de zin van het bestuur van PAOK, dat op het veld bij de ref verhaal ging halen. Ivan Savvidis, de Grieks-Russische voorzitter van de ploeg uit Thessaloniki, droeg hierbij een holster met pistool en dreigde er zelfs enkele malen naar te grijpen.

Toen de scheids nadien het doelpunt alsnog goedkeurde, weigerden de spelers van AEK de wedstrijd uit te spelen. De partij werd uiteindelijk 'beëindigd' met een 0-0-score. Het is afwachten of er nog iets verandert aan de uitslag, maar de Griekse regering heeft vandaag wel beslist om de voetbalcompetitie "tot nader order" stil te leggen.

"We hebben de beslissing genomen om het kampioenschap op te schorten", verklaarde staatssecretaris voor sport Giorgos Vasiliadis na een spoedzitting. "De wedstrijden zullen pas hernemen wanneer er een duidelijk veiligheidskader in werking treedt, dat voor iedereen past."

INSÓLITO.



En Grecia, el presidente del PAOK saltó al campo CON UNA PISTOLA amenazando a la terna arbitral luego de que le anularan un gol a su equipo en el minuto 95 que les pondría como líderes de la Superliga.



¡TERRIBLE! 😱😔pic.twitter.com/X5EhyyGcEu Fútbol Curioso ™(@ CuriosodeFutbol) link