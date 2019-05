VIDEO. Frank Lampard en Derby County houden na knotsgekke partij tegen Leeds hun kansen op promotie gaaf DMM

15 mei 2019

23u08

Bron: Eleven Sports 0 Voetbal Dolle taferelen in Engeland. Daar wist Derby Counti zich in de play-offs voor promotie naar de Premier League te plaatsen voor de finale. Tot grote vreugde van coach en ex-Chelsea-speler Frank Lampard.

De play-offs van de Engelse Championship staan jaarlijks garant voor spektakel, vreugde en verdriet. Ook nu weer. Gisteren wist Aston Villa zich na een penaltythriller te plaatsen voor de finale tegen West Brom, al was dat nog maar het aperitiefhapje voor wat vanavond komen zou. In de tweede halve finale moest Derby County een 1-0-nederlaag ophalen tegen Leeds. Met Marcelo Bielsa (Leeds) en Frank Lampard (Derby County) uiteraard twee grote namen in de dug-out.

Het was Bielsa die het eerst mocht juichen. Stuart Dalles trapte Leeds op voorsprong in de eerste helft. Niets dat toen deed vermoeden dat de rollen nog flink zouden worden omgedraaid. Het als derde geëindigde Leeds waande zich zegezeker, maar dat was buiten Derby en een dolle tweede helft gerekend. Marriott hing de bordjes net voor de rust gelijk. Daarna hing het hek helemaal van de dam.

Mason Mount en een penalty-goal van Harry Wilson zorgden voor de ommekeer, maar nog voor het uur was de stand wéér gelijk. Dallas lukte zijn tweede van de avond. De wedstrijd leek zo op weg naar verlengingen en penalty’s. Tot Berardi zijn ploeg in de steek liet met nog een klein kwartier te gaan. De Italiaan beging een domme fout. Tweede geel en inrukken.

Marriott en Derby profteerden optimaal met een goal in de 84ste minuut. Even werd het nog spannend toen Lampard Malone ook nog rood zag pakken. Met tien tegen tien lukte het Leeds niet meer om langszij te komen. De desillusie compleet voor Bielsa en co na een seizoen met indrukwekkend voetbal. Da terwijl voor Frank Lampard en de zijnen het feestje helemaal kon beginnen. De finale staat op 27 mei op het programma. Norwich City en Sheffield United zijn al zeker van promotie.

GOAAAL | Stuart Dallas trapt Leeds United op voorsprong! 💪🏾#LUFCvDCFC 1️⃣-0️⃣ | Agg. 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/mhhe4MaadY Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAAAL | Jack Marriott maakt de aansluitingstreffer net voor rust! 😱#LUFCvDCFC 1️⃣-1️⃣ | Agg. 2️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/VGtW3BR3Ao Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAAAL | Mason Mount trapt Derby County op voorsprong! 🔥#LUFCvDCFC 1️⃣-2️⃣ | Agg. 2️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/U6hI0xlPb2 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAAAL | Harry Wilson zet de penalty om! 🎯#LUFCvDCFC 1️⃣-3️⃣ | Agg. 2️⃣-3️⃣ pic.twitter.com/fl28N7Bi2N Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAAL | Stuart Dallas scoort meteen tegen voor Leeds United! Wat een wedstrijd! 🔥🤩#LUFCvDCFC 2️⃣-3️⃣ | Agg. 3️⃣-3️⃣ pic.twitter.com/axD1B9udng Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

RODE KAART | Wat een domme fout van Berardi! ❌#LUFCvDCFC pic.twitter.com/DEZJcy7rqT Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAAAL | Marriot met z'n tweede van de avond! Trapt hij Derby County naar de finale? 🔥#LUFCvDCFC 2️⃣-4️⃣ | Agg. 3️⃣-4️⃣ pic.twitter.com/nKVji3kyfn Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

RODE KAART | Tweede gele kaart voor Malone! ❌#LUFCvDCFC pic.twitter.com/BRGba8B5vU Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link