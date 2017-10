VIDEO: Fraaie assist Januzaj levert Real Sociedad punt op PL

00u03

Bron: Belga

Adnan Januzaj speelde vanavond met Real Sociedad 1-1 gelijk tegen Espanyol Barcelona op de negende speeldag in de Primera Division. Onze landgenoot startte op de bank, maar mocht in de 59ste minuut bij een 0-1 achterstand invallen. Januzaj leverde tien minuten later de fraaie assist voor de 1-1 van Illarramendi.



Zakaria Bakkali kwam in de 72ste minuut opdraven bij Deportivo La Coruna, dat met 1-2 verloor van Gerona. De eindstand stond toen al op het bord.

Mooie assist van @adnanjanuzaj! ¿¿ #RealSociedadEspanyol pic.twitter.com/H0dDLFjiqm Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link