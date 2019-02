VIDEO. Fans Southampton shockeren en drijven de spot met dood van Emiliano Sala, club zal streng optreden TLB

10 februari 2019

10u33 7 Southampton - Cardiff maçında iki kişi, Emiliano Sala'nın ölümüyle dalga geçmek için tribünde 'uçak' işareti yapmış. Polis tutuklamış. Southampton da stada girişlerini yasaklamak için yerel polisle görüşüyormuş. pic.twitter.com/NFeSXAySas Barlas Ateşli(@ barlasatesli) link Buitenlands Voetbal Tijdens de wedstrijd tussen Southampton en Cardiff City in de Premier League hebben enkele fans van de ‘Saints’ zich van hun állerkleinste kant laten zien. Tijdens de match, die de bezoekers uit Wales met 1-2 wonnen, dreven enkele fans de spot met de dood van Emiliano Sala door een vliegtuig-gebaar te maken in de richting van het vak met Cardiff-fans.

De politie kon alvast niet lachen met de wansmakelijke geste. Twee supporters werden aangehouden en Southampton wil de mannen een stadionverbod geven. “We kunnen bevestigen dat twee fans worden vastgehouden en verhoord”, aldus het bestuur van Southampton in een verklaring. Zo’n gedrag heeft geen plaats in het voetbal. We tolereren dit niet. We zullen met de politie samenwerken om deze individuen te identificeren en te straffen.”

Emiliano Sala, een Argentijnse spits, overleed toen hij vorige maand met een klein privé-toestel van Frankrijk naar Wales vloog. Hij had net een transfer gemaakt van Nantes naar Cardiff. Het lichaam van Sala werd afgelopen week gevonden in wrakstukken van het toestel dat op de bodem van Het Kanaal werd gevonden.