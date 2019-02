VIDEO. Ervaren rot Joaquin krult hoekschop meteen in doel, maar toch blijft Betis met wrang gevoel achter in Copa del Rey TLB

07 februari 2019

22u54

Bron: Eleven Sports Network 0

Real Betis en Valencia hebben 2-2-gelijkgespeeld in de heenmatch van de halve finale in de Spaanse Copa del Rey. De Andalusische club kwam 2-0 voor via Loren Moron en Joaquin. De 37-jarige Spaanse winger scoorde in minuut 54 met een ‘Olympisch doelpunt’ ofte een hoekschop die meteen in doel verdwijnt. Joaquin nam Valencia-doelman Jaume overigens te grazen mét de hulp van de videoref, die de goal hielp toekennen. De Rus Denis Cheryshev scoorde de treffer van de hoop voor Valencia en in het absolute slot van de match zorgde de ingevallen Kevin Gameiro nog voor de 2-2. De terugmatch volgt op 28 februari in Mestalla. In de andere halve finale speelden Real Madrid en FC Barcelona gisteravond 1-1 gelijk.

De opvallendste momenten uit de match:

PECH | Marc Bartra moet na amper 10 minuten de strijd al staken met een blessure. 🤕



0️⃣-0️⃣ #BetisValencia pic.twitter.com/uYEt7iVEuH Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOOAL | Op slag van rust kopt Loren Moron de 'Beticos' op voorsprong! 💥



1️⃣-0️⃣ #BetisValencia pic.twitter.com/2GlQuoUiW5 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

WAUW | Joaquin krult een corner over de doellijn! 😮



2️⃣-0️⃣ #BetisValencia pic.twitter.com/k4pWVQxYcY Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Daar is Denis Cheryshev met de aansluitingstreffer! 👀



2️⃣-1️⃣ #BetisValencia pic.twitter.com/aNSKzgHL92 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

EINDE | Kevin Gameiro legt in de slotseconden de eindstand vast! 😮



2️⃣-2️⃣ #BetisValencia pic.twitter.com/TE8u8Q3sm5 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link